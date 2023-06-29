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新华时评：为世界经济发展注入更多确定性力量

2023年06月29日21:20 | 来源：新华网
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新华社天津6月29日电 题：为世界经济发展注入更多确定性力量

新华社记者李延霞、毛振华

微笑、握手、畅谈……时隔近四年，世界瞩目中，夏季达沃斯论坛迎来线下重启。为期三天的盛会，来自90多个国家和地区的约1500名各界代表汇聚一堂，在坦诚的思想激荡中凝聚共识，汇聚推动世界经济复苏和可持续发展的确定性力量。

确定性来自中国经济稳步恢复的发展态势。过去十年，中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源。今年以来，在世界经济复苏乏力的背景下，中国经济回升向好态势明显。一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。一些国际组织和机构在预计世界经济增速放缓的同时，调高今年中国经济增长预期，充分彰显国际社会对中国经济发展前景的信心和期待。

确定性来自中国在高质量发展轨道上的坚定步伐。数字经济、绿色发展、生命健康……本届夏季达沃斯论坛上，跃动着中国经济高质量发展的脉搏。踏上全面建设社会主义现代化新征程，中国贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚定不移深化改革开放，努力以高质量发展推动中国式现代化。本次论坛上，中国进一步释放出扩大内需潜力、激发市场活力、推动城乡区域协调发展、加快发展方式绿色转型、推动高水平对外开放的强烈信号，将为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力，同时也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。

确定性来自各方在合作开放中应对全球性挑战的强烈愿望。论坛上，开放合作、多边主义、反对“脱钩”的强音从天津传向全世界。当前单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。增长放缓、债务风险、气候变化、贫富差距……面对一系列全球性挑战，没有任何一个国家可以独善其身，也没有任何一个国家可以单枪匹马解决问题，团结合作才是人间正道。与会各方纷纷呼吁，开放才能发展，合作方能共赢，只有顺应历史潮流，坚定不移构建开放型世界经济，共同维护全球产业链供应链稳定畅通，才能使经济全球化发展成果更加公平惠及不同国家、不同人群。

大道至简，实干为要。本届夏季达沃斯论坛以“企业家精神：世界经济驱动力”为主题，具有很强的现实针对性。作为全球合作发展的实践者，各国企业家应当勇于担当、积极作为，以实际行动坚定支持经济全球化，坚定维护市场经济，坚定支持自由贸易，为全球经济注入更多确定性，携手推动世界经济破浪前行、扬帆远航！

(责编：苏缨翔、吴成良)

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