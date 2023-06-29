新华网天津6月29日电（记者宋瑞 朱静 由荟圆）在中国天津举办的世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）上，多位与会嘉宾表示，当前世界经济面临多重挑战，合作共赢是应对挑战、推动当前世界经济复苏的“主源泉”，期待通过与中国合作增强世界发展信心。

论坛上，与会者希望了解中国的长期发展战略、应对挑战的方案以及将给全球企业带来的机遇，做中国高质量发展的同路人。

6月29日，在第十四届夏季达沃斯论坛上拍摄的“实践中的竞合关系”对话现场。（新华社记者李鑫摄）

世界经济论坛调查显示，商界人士对后疫情时代中国市场的机遇充满期待。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德认为，中国经济发展对全球具有重要意义。中国是全球第二大经济体，对世界经济增长的贡献率超过30%。尽管中国短期内面临一些挑战，但他对中国经济增长前景充满信心，因为“中国采取了许多正确的措施支持经济增长”。

布伦德表示，本次论坛举办恰逢其时。如何在一个分裂的世界里建立信心、提振经济增长是与会者广泛关心的话题。

今年以来，中国经济回升向好态势明显。一季度，中国经济同比增长4.5%，预计二季度经济增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的经济增长预期目标。一些国际组织和机构调高2023年中国经济增长预期，显示对中国经济发展前景的信心。

对此，中国经济体制改革研究会会长彭森解读道，在当前全球经济增长乏力的背景下，中国继续坚持市场化改革，进一步做大做强实体经济，特别是发挥民营经济在经济发展中的创新作用，创造更有竞争力和活力的市场主体。此外，中国始终坚持高水平的对外开放政策，创新服务贸易，在金融、银行、证券、期货、保险等领域保持对外开放，提高外资准入负面清单精准度，吸引外国投资者来中国投资。

6月29日，中国经济体制改革研究会会长彭森在论坛设置的“实践中的竞合关系”对话环节发言。（新华社记者李鑫摄）

出台外商投资法实施条例、缩减外资准入负面清单、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络……近年来，中国通过一项项高水平对外开放的举措和市场化改革向世界表明，中国愿意与世界各国加强合作，共同促进全球经济的繁荣和稳定发展。

“我们非常珍视与中国的合作关系。”南非标准银行集团董事长诺恩库鲁勒克·尼恩贝兹说。中国是非洲多个国家的重要贸易合作伙伴，尤其是在基础设施建设方面，中国为非洲国家发展作出积极贡献。

近年来，中非合作规模不断扩大，中非贸易总额累计超2万亿美元，中国始终保持非洲第一大贸易伙伴国地位。

诺恩库鲁勒克·尼恩贝兹希望更多的中国制造商能够到非洲来建立工厂，在全球打造更有韧性的供应链，维持经济全球化趋势，深化合作、共谋发展。

中国作为世贸组织最大的发展中成员，加入世贸组织20多年来始终维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，履行入世承诺，既发展了自己，也造福了世界。

“作为国际贸易秩序的坚定维护者，中国在制度上将继续支持经济全球化，提升贸易投资自由化便利化水平，促进世界经济复苏，更好应对全球性挑战。”彭森说。

第一东方投资集团公司主席兼首席执行官诸立力深表赞同。作为香港商业界代表，他认为，面对不断变化的世界，需要营造和平发展、合作共赢的环境进来行接触和合作。他表示，香港加大湾区就像硅谷加华尔街，再加上中国和亚洲的大市场，潜力是无限的。

与会人士表示，没有任何一个国家可以独自解决全球性问题，应当采取“全球性的方法”来应对“全球性的挑战”。

(责编：苏缨翔、吴成良)