肯尼亚玫瑰、乌干达咖啡、南非葡萄酒，多种多样的非洲产品“上新”“返场”；中国新能源车、机械设备、流行服饰等纷纷亮相同一平台，期盼迎来更多买家。主题为“共谋发展、共享未来”的第三届中国-非洲经贸博览会29日在湖南长沙开幕。

中非经贸博览会由习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布设立，旨在为双方深化经贸合作搭建平台。在习近平主席的关心与推动下，中非经贸博览会热度持续攀升、成果不断扩大。

今年是习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观十周年，中非经贸合作实现高质量发展，为构建新时代中非命运共同体注入强劲动力。

在长沙国际会展中心，参会嘉宾从中非高质量共建“一带一路”成果展展厅前经过。

经贸联系越来越密

本届中非经贸博览会展台上，一袋袋鳀鱼干都是3天前从肯尼亚空运至长沙的原料加工而成，满口麻辣鲜香的十足“湘味”，吸引不少人驻足品尝。

小小的鳀鱼干是中非合作的果实。在肯尼亚东部沿海地区夸莱郡希莫尼镇，一桶桶加了冰块的鳀鱼经过清洗、整理、煮制、晾晒、送入冷库保鲜，经过初步加工后再送到中国深加工。与中国企业的合作为当地渔民带来稳定收入。阿卜迪·巴卡里·杜拉祖孙三代都是渔民，他告诉记者，“我们再也不用担心鱼卖不出去了”。

在长沙国际会展中心，参展商向参观者介绍产品。

“每一次参加中非经贸博览会，我们都能发现新的商机。中国市场是机遇之地，我们愿意带来更多优质的非洲商品。”赞比亚卡堪噶食品供应有限公司负责人格蕾丝·恩贾帕乌说。

恩贾帕乌今年是第二次参加中非经贸博览会，带来了产自赞比亚的有机蜂蜜和辣木籽。这位参与对华贸易20多年的非洲伙伴，亲眼见证非中经贸合作日益红火的新景象。

目前，中国已成为非洲农产品出口第二大目的地国。中非双方稳步推进非洲农产品输华“绿色通道”等举措落地见效，收获丰硕成果。在本届中非经贸博览会期间，双方还将举行中国-非洲国家卫生与植物卫生合作论坛，进一步交流非洲农产品输华的经验和需求，让更多的非洲农产品丰富中国百姓的餐桌。

在位于肯尼亚利穆鲁镇的桑瑞普工厂，员工将牛油果整理装箱。

中非经贸博览会自2019年以来每两年举办一届，是中非合作论坛框架下最大的经贸合作平台。本届中非经贸博览会显现强大“磁吸效应”：参展商达1500家，较上届增长70%，来自29个国家的1590项展品报名参展，较上届增长165.9%。安哥拉中国商会会长路易斯·库佩纳拉说，中非经贸博览会已成为非洲面向全球的重要展示窗口。

合作领域越拓越宽

在博览会的中方展区，有不少在非洲开展新能源业务的中国企业。湖南荷力士新能源科技有限公司已与多位非洲客户达成了合作意向。非洲新能源产业发展迅猛，来自非洲地区的业务已占该公司业务量近一半。

非洲小伙西拉斯·穆西约卡已在中非跨境电商平台Kilimall工作五年。这家电商平台涵盖电子交易、移动支付和跨境物流三大领域，服务近千万非洲用户，深受当地消费者信赖和喜爱。穆西约卡说，非中在商务领域的合作帮助肯尼亚填补供应链和技术领域的空白。

电商平台Kilimall位于肯尼亚首都内罗毕南郊的仓库。

2019年，习近平主席向首届中非经贸博览会致贺信，希望双方积极探索合作新路径，开辟合作增长点，推动中非经贸合作再上新台阶。

在中非传统领域贸易规模不断扩大的同时，中非经贸合作也在向数字、绿色等新兴领域不断延伸。今年5月，习近平主席同刚果（金）总统齐塞克迪举行会谈时表示，中方愿以自身新发展为非洲国家提供新机遇。

当前，博览会已成为中非经贸深化合作的“助推器”。前两届博览会累计签约合作项目或协议216个、金额达430.2亿美元。从建成中非经贸合作促进创新示范园到打造非洲非资源性产品集散交易加工中心，从建设中非跨境人民币服务中心到探索对非易货贸易，中非经贸合作不断拓展新路径和新领域。

建设高速移动宽带网络、光纤等数字基础设施，举办电商直播式的非洲好物网购节，开展清洁能源合作建设低碳示范区，举办中非北斗合作论坛和中非创新合作大会……中非经贸合作之路越拓越宽，着眼未来产业，为促进非洲经济社会发展和民生改善发挥了重要作用。

正如非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查所说，中国以数字基础设施建设等促进互联互通，改变了非洲面貌，也改善了非洲普通百姓的生活。

命运与共携手前行

中非经贸博览会的红火，折射出中非经贸合作的强劲动能。中国商务部数据显示，中国已连续14年保持非洲第一大贸易伙伴国的地位。2022年，中非贸易额达2820亿美元，同比增长11.1%。

中非经贸博览会的火爆，也是中非友好根深叶茂的生动注脚。参会的赞比亚企业负责人乔伊斯说，中国同非洲的经贸合作不预设政治前提，为非洲人民带来了实实在在的好处，这些都是非洲企业愿持续深化对华合作的关键原因。路易斯·库佩纳拉说，非中合作有效促进非洲大陆人员、商品、技术和资本的流通，拉近非洲国家间的关系。非中信任和友好的不断深化，将为双方创造更多发展机遇。

过去十年间，在元首外交的引领和推动下，中非关系发展按下了“加速键”，驶入了“快车道”，迈入构建更加紧密中非命运共同体的新时代。

在肯尼亚蒙巴萨，当地民众在中国承制的蒙内铁路首批内燃机车旁载歌载舞。

今年2月，非洲联盟第36届首脑会议召开之际，习近平主席致电峰会，向非洲国家和人民表示热烈祝贺。习近平主席在贺电中说，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，走在国际对非合作前列。我愿同非洲国家领导人一道，进一步加强中非友好合作，密切在国际和地区事务中的协调配合，推动构建高水平中非命运共同体。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，中国和非洲人口相加约占世界总人口的三分之一，非中密切合作，构建高水平中非命运共同体，对于促进全人类福祉都至关重要。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非从来都是命运共同体。在中非领导人共同引领下，新时代中非命运共同体建设将继续走深走实，造福双方民众，并为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

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