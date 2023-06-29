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皮尤发布针对23国民调：超八成受访者认为美国干预他国事务

2023年06月29日20:14 |
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美国民调机构皮尤研究中心27日发布一份调查报告。调查内容涉及对美国的总体看法、对拜登的评价以及对美中谁是全球最大经济体的看法等。

美国媒体28日援引上述报告称，在接受调查的23个国家中，中间值为41%的民众认为美国是世界第一经济强国。其中，韩国是最看好美国经济的国家，83%的受访民众称美国的经济实力全球第一。其他比较看好美国经济的国家还有日本、以色列、波兰等。中间值为33%的受访者认为世界第一经济强国的地位属于中国，持该观点比例最高的国家是意大利，达到55%。包括希腊、西班牙、荷兰、德国在内的一些欧洲国家也认为中国的经济实力强于美国，50%的澳大利亚民众同样这么看。

关于美国在国际事务中扮演的角色，受访的23个国家中，绝大多数民众都认为美国会干预他国事务，中间值为82%的人认为美国干预或过多干预他国事务。在受访的所有欧洲国家里，这一比例几乎全部高于80%。就算是在持这种看法比例最低的南非和印度尼西亚，也有63%的受访者这么认为。还有50%的人认为美国不大考虑或根本不考虑他们的利益。

中国社科院美国问题专家吕祥28日告诉《环球时报》记者，从皮尤关于全球最大经济体的调查可以看出，民众回答普遍带有期望性。作为美国老牌盟友，日韩等国自然期望美国始终保持世界第一强国的地位。意大利、西班牙、希腊、德国等国家认为中国才是全球最大经济体，则反映了他们期待中国在全球经济中能发挥更大作用，使世界经济更加平稳。从另一个方面来说，也证明了这些欧洲国家在与中国的交往中切实感受到经济方面获益。至于绝大多数民众都认为美国干涉他国事务，这早已是公开的事实。

（来源：新黄河）

(责编：卫嘉、白宇)

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