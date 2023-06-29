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中国图书亮相2023年美国图书馆协会书展

2023年06月29日16:44 | 来源：新华社
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新华社芝加哥6月29日电（记者徐静）2023年美国图书馆协会年会和书展22日至27日在芝加哥麦考密克展览中心举办。中国外文出版发行事业局（中国国际传播集团）携210多册图书、期刊、音像出版物参加了此次书展。

中国展台中央突出位置摆放着《习近平著作选读》和中文、英文、西班牙文、日文版《习近平谈治国理政》，两边顺次排列着《中华人民共和国简史》《中国共产党简史》《社会主义发展简史》《改革开放简史》等中英文图书。

中国展台负责人、美国华媒国际集团总裁罗先勇告诉记者，《习近平谈治国理政》一书受到美国读者青睐，特别是律师、商界和教育界人士希望通过阅读这本书了解中国，了解中国的政策和未来走向。

本次书展同时展出的还有人民文学出版社最新出版的文学作品，流行期刊《小说选刊》《小说月报》，以及中国外文局旗下《人民画报》《北京周报》多语种期刊等7大类中国书刊产品。

中国驻芝加哥总领馆文化参赞朱琦对记者说，美国有一个庞大的对中华文化感兴趣的读者群。“通过图书（展览）的方式开展文化传播，对加强美国人民对中国文化、中国国情的了解非常有帮助。”

据悉，来自全球的2万余名出版人、图书馆负责人、大学教授、作家、书商注册参加了协会今年为期6天的年会和书展。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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