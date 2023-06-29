新华社贝尔格莱德6月28日电（记者石中玉）由中资企业承建的塞尔维亚首都贝尔格莱德绕城高速公路路段28日举行通车仪式。这次通车路段全长9.74公里，是中企承建路段的最后一个标段，标志着中企承建部分全部完工并投入使用。

塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇、副总理兼财政部长马利以及中国驻塞尔维亚大使陈波、企业代表等出席通车仪式。

武契奇在致辞中说，贝尔格莱德绕城高速公路是一条生命线，对塞尔维亚而言意义重大。这条高速路始建于上世纪90年代初，后因一些客观原因停工，通车后可使大型货运车辆绕开市中心道路。

塞尔维亚政府网站发布新闻稿说，这一项目的建成将使部分车辆从超负荷的城市基础道路网转向环城道路，有助于缩短出行时间，减少交通事故，减少市区内有害气体和噪音污染。

陈波在致辞中赞扬建设者为项目顺利竣工付出辛勤劳动。她表示，得益于“一带一路”倡议，中塞合作取得一系列重大成果，很高兴看到中塞合作再次为增进塞尔维亚人民福祉作出贡献。

贝尔格莱德绕城高速公路分为三段，其中中企承建的B段全长20.34公里，包括三个标段。

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