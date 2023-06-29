新华社天津6月29日电 综述：与会人士热议新技术为世界发展注入新动能

新华社记者

科技创新是推动经济增长和发展的新动能，也将重塑未来的产业格局和发展方式。正在天津举行的世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）上，柔性脑机接口技术、生成式人工智能等一系列前沿科技议题，成为与会人士热议焦点。

论坛期间主办方发布了《2023年十大新兴技术报告》，揭示了未来三到五年内将对世界产生最大影响的新兴技术。这其中包括：柔性电池、生成式人工智能、可持续航空燃料、工程噬菌体、改善心理健康的元宇宙、可穿戴植物传感器、空间组学、柔性神经电子学、可持续计算和人工智能辅助医疗。

“新兴技术将颠覆产业、促进经济增长、改善生活并保护地球。当然，前提是这些技术能被负责任地设计、扩展和应用。”世界经济论坛执行董事、第四次工业革命中心总负责人蒋睿杰说。“我们希望今年的报告能成为企业领导者和政策制定者解锁新兴技术变革潜力、塑造包容性采纳的有力工具。”

作为一家生成式人工智能驱动的药物研发公司，英矽智能利用前沿人工智能技术，变革药物研发流程。英矽智能创始人兼首席执行官亚历克斯·扎沃龙科夫博士说，“生成式人工智能能够改善生活，未来其面临的最大问题在于如何提升精确性。利用生成式人工智能技术赋能，能在靶点发现、化合物生成、临床试验设计等环节做到精益求精、安全有效。”

指数型增长农业在夏季达沃斯论坛也备受关注。美国硅谷科技初创企业Orbillion利用高密度细胞培育技术，使用动物细胞组织快速培育制造人造牛肉，并预计将在未来数年实现商业化生产。该公司联合创始人萨梅特·耶尔德勒姆对记者说，传统农牧业需要投入大量土地和资源，新生物技术生产人造牛肉的碳排放仅为传统养殖的5%至10%，水资源投入减少90%，而这样的工厂每年可生产200万吨人造牛肉，从而可持续、低投入地生产人造牛肉。

云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司董事长杨晖说，在经济复苏过程中，科技能够带来更强推动力，数字经济将是未来世界经济发展最有潜力的方向。在数字经济新业态领域，数字技术正在推动生产要素重组，培育出新产业、新业态、新模式，创造新的工作岗位、提供更多更优的就业选择，让交通出行、生活服务、知识技能分享等行业展现新的消费潜力。

香港科技大学副教授吴若昊在关于柔性脑机接口技术的分论坛上说，研究人员最近在柔性电子学和更具生物相容性的材料上取得突破，开发出了柔性神经电路，这意味着未来患者可以获得风险更低且更舒适的治疗方案。柔性神经电路可以同时检测或刺激上万甚至更多的脑细胞或神经元，远远超过硬探头的规模以及检测时间范围。

夏季达沃斯论坛27日至29日在天津举行，来自90多个国家和地区的约1500名公共和私营部门领军人物参会，论坛议程围绕重启增长、全球背景下的中国、能源转型和材料供应、部署创新等主题展开。

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