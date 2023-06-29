新华社天津6月29日电题：信心、开放、合作——夏季达沃斯论坛回响“中国机遇”

新华社记者

时隔四年，夏季达沃斯论坛回归中国，在天津迎八方来客。论坛期间，信心、开放、合作成为参会海内外人士讨论的关键词。与会嘉宾表示，他们对中国经济前景充满信心，期待共同探讨发展经验，共享开放中国带来的广阔机遇，做中国高质量发展的同路人。

信心：不以山海为远

世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）27日至29日在天津举行，来自90多个国家和地区的约1500名各界代表出席，探讨世界经济重启增长的路径。论坛为世界了解中国经济形势提供了绝佳窗口，与会嘉宾期待中国继续为世界经济增长作出积极贡献。

中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织（IMF）前副总裁朱民接受记者采访时表示，本届论坛半数参会人士来自海外，外方嘉宾参会积极，希望了解中国和在中国发展业务，“一个重要原因就在于世界经济复苏乏力背景下，中国经济仍然保持比较稳健、强劲的增速”。

朱民认为，中国经济今年全年有望实现5%左右的增长目标，对全球经济增长的贡献率将超过三分之一。

今年以来，特斯拉首席执行官马斯克、宝洁公司董事长兼首席执行官詹慕仁、苹果公司首席执行官库克等跨国企业高层纷纷来华交流考察，为中国经济投下“信心票”。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，中国经济发展将有助于更多国家分享增长的红利。

总部位于南非的非洲最大银行标准银行集团董事总经理菲利普·迈伯勒认为，中国经济增长是支持非洲形成内生动力的重要外因，“非中通过农产品等贸易实现了双边互惠”。

开放：不惧风高浪急

与会嘉宾在论坛期间强调，在当前全球贸易增长放缓、地缘凝聚力缺乏的背景下，如果再出现分裂和“脱钩”，世界经济复苏会变得更加困难。他们呼吁，各方应以开放合作的姿态推动经济增长。

伊维拉表示，严重分裂的长期代价可能是全球国内生产总值下降5%，“相当于整个日本的经济体量都会消失”。

世界经济论坛执行董事米雷克·杜谢克表示，贸易中断可能会对全球生活水平产生与新冠疫情一样严重的负面影响。

近年来，中国出台外商投资法实施条例、缩减外资准入负面清单，不断优化营商环境。中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，赢得与会嘉宾广泛认同。

“在高质量发展目标驱动下，中国经济正迈向绿色和数字化，这将为各国企业在中国发展提供广阔空间。”霍尼韦尔中国区总裁余锋说，“在此背景下，中国承诺坚持高水平对外开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，这将进一步释放中国在可持续发展和数字化转型领域的潜力与红利。”

全球领先能效解决方案供应商丹佛斯（天津）有限公司总经理戴键接受采访时表示，相信中国会有更多举措，持续增强国际合作伙伴对中国对外开放的信心。

合作：做高质量发展同路人

世界经济复苏亟需各国加强合作，携手应对危机和挑战。论坛上，与会者期待了解中国的长期发展战略、应对挑战的方案以及将给全球企业带来的机遇，希望做中国高质量发展的同路人。

世界经济论坛主席施瓦布说，全世界都从中国发展中受益。越南总理范明政说，作为全球第二大经济体，中国经济快速发展，已经积累了非常多的发展经验。

摩洛哥经济包容、小企业、就业和技能部长尤尼斯·塞库里表示，在全球经济复苏的关键时刻，中国不仅是经济引擎，而且是公平、值得信赖的合作伙伴，发挥着重要作用。

南非国家形象推广机构“品牌南非”中国区负责人马莱莱说，非洲国家期待与中国在农业、粮食安全、气候变化等方面寻求共赢合作。

沙特阿拉伯迈什卡特农业科技公司首席执行官谢里夫·胡斯尼表示，公司所用特殊照明设备供应商都来自中国，中国的制造业产业链完善，创新迭代速度也很快。

“这次来中国参加夏季达沃斯论坛，就是为了发现更多合作机会，因为中国处于农业科技发展的前沿。”胡斯尼说。（执笔记者：许苏培；参与记者：张淼、张宇琪、宋瑞、王晖）

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