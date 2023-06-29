新华社北京6月29日电 综合新华社驻外记者报道：亚太国家多位专家近日在接受新华社记者采访时指出，他们对日本政府将福岛核污染水排入大海的方案表示担忧和失望，强调核污染水排海将给太平洋的生态带来不利影响。

斐济南太平洋大学学者凯什米尔·马昆日前接受新华社记者采访时表示，日本近期的核污染水排海设备试运行“令人遗憾”。太平洋国家此前曾多次“明确反对”，认为日本不应将核污染水排入大海。“专家和科学家们告诉我们，这会对海洋生态系统和人类健康造成危害。”

马昆援引太平洋岛国论坛秘书长亨利·普纳的话说，“太平洋岛国人民是大海的人民。海洋对我们的生活、文化和生计至关重要。任何损害海洋健康的事情都值得严重关切”。

南太平洋大学新闻项目顾问卡林加·塞纳维拉特纳说，日本应尊重《南太平洋无核区条约》，尊重太平洋岛国人民的意愿，不要让核污染水污染海洋。他认为排入海洋的放射性物质会随洋流和潮汐扩散，存在污染鱼类等海洋生物的风险。

印度尼西亚国家研究与创新局下属核能局海洋放射生态学家穆达哈尤·马克穆尔说，福岛核污染水中含有放射性物质氚，随着核污染水大量排放，氚在海水中的含量是否会大幅增加、是否会对生态产生影响，这令人担心。此外，核污染水中除了氚，还含有其他放射性物质。

她说，福岛核污染水排入大海后将会在洋流的带动下不断扩散，海洋生物会随着洋流移动，海洋鱼类也会洄游。如果海水和海洋生物内的氚含量不断增加，整个太平洋沿岸包括印尼都会受到影响。印尼非常关心周边海域环境和海产品安全，将会密切监控周边海域的放射性物质水平，并形成常态化监测。（参与记者：孙磊、郑世波、郭鑫惠）

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