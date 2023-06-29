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新西兰总理：新中关系“十分积极且具有建设性”

2023年06月29日13:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月29日电（记者刘品然 刘阳）正在中国进行正式访问的新西兰总理希普金斯28日说，新中关系对新西兰而言非常重要，当前两国双边关系“十分积极且具有建设性”。

　　希普金斯当天下午在北京出席一场媒体对话会。他在回答新华社记者提问时说，新中关系“非常重要”，新西兰珍视新中政府间交流，两国能在诸多领域展开合作。

　　希普金斯在对话会上表示，在经历新冠疫情后，新西兰当前的优先考量是持续扩大深化同中国的经贸合作。中国已是新西兰最大的贸易伙伴，新方希望继续开拓中国市场并扩大双边经贸广度。

　　希普金斯还表示，新西兰对双方密切的人文交流感到满意，两国人员往来恢复为双方留学生及高层级学术交流合作带来便利、提供新机遇，新西兰希望在人文交流领域与中国继续加强合作。

　　谈及旅游话题时，希普金斯说，新西兰欢迎中国游客的到来。他表示，新西兰景色优美，人民热情好客，会给全球游客带来最佳的旅游体验。“我们非常高兴地看到，疫情后到访新西兰的中国游客数量稳步增长。”

　　希普金斯6月25日起对中国进行正式访问，并出席在天津举行的第十四届夏季达沃斯论坛。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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