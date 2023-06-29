新华社布达佩斯6月28日电（记者陈浩）“新形势下中国与中东欧国家关系的前景与展望”学术研讨会28日在匈牙利首都布达佩斯举行。多国与会者就中国与中东欧国家合作机遇、挑战、重点领域以及如何推动共建“一带一路”进行了深入讨论。

本次研讨会由中国－中东欧研究院与匈牙利国际事务研究所联合主办，来自中国、匈牙利、德国、波兰、塞尔维亚、捷克等十多个国家的专家学者和智库代表参会。

中国社会科学院欧洲研究所所长、中国－中东欧研究院院长冯仲平在开幕致辞中表示，在当今国际环境下，中欧关系重要性更加凸显，近期中欧高层互访频繁，中国十分重视中欧关系良性发展，双方应加强各层次沟通，以增进相互理解、深化互利合作。

匈牙利国际事务研究所主席格拉登·帕平表示，匈牙利秉持开放的经济政策，这是匈牙利吸引海外投资及提高核心竞争力的关键，也是中国在匈牙利投资的有利条件。匈中两国应在经贸、投资、人文等各领域继续推进务实合作。

与会中东欧国家学者认为，在当前国际及欧洲地缘政治环境激烈变化的背景下，中国与中东欧国家应继续推进务实合作，更好惠及各国人民，为共建“一带一路”营造良好的国际环境，为促进各国共同繁荣提供更多机遇。

中国－中东欧研究院于2017年4月在布达佩斯成立，是中国首家在欧洲独立注册的智库。

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