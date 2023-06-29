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两岸专家探讨“新发展格局下的两岸关系”

2023年06月29日09:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报湖州6月28日电  （记者柴逸扉）第九届两岸智库学术论坛28日在浙江湖州举行。论坛由中国社科院台研所、全国台湾研究会、厦门大学台湾研究院、台湾二十一世纪基金会、台湾中国文化大学社会科学院共同举办，60多位两岸专家学者与会。

　　中国社会科学院台湾研究所所长杨明杰在论坛开幕致辞时表示，两岸中国人应立足以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，在中国式现代化大格局中探索两岸关系。两岸专家学者应主动融入新发展格局，充分发挥智库作用，超越一时一事，真正考虑两岸民心所思所想，切实实现两岸同胞心灵契合。

　　台湾二十一世纪基金会董事长高育仁在视频致辞中指出，两岸有识之士应秉持诚心、善心、信心和耐心，谋求两岸和平稳定，实现中华民族伟大复兴。当前两岸应扩大民间交流，恢复全面往来，巩固互信合作，推动融合发展，促进两岸人民心灵契合。

　　与会嘉宾围绕“新发展格局下的两岸关系”主题进行研讨交流，分享见解。大家一致认为，在新发展格局下，两岸智库群体应加强对话、凝聚智慧，进一步发挥好纽带作用。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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