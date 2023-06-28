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外交部发言人：希望国际原子能机构秘书处不为日方核污染水排海方案背书

2023年06月28日20:46 | 来源：新华网
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新华社北京6月28日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁28日表示，中方希望国际原子能机构秘书处秉持客观、专业、公正原则，拿出一份经得起科学和历史检验的评估报告，不为日方核污染水排海方案背书。

当日例行记者会上，有记者问：近日，韩国媒体报道称，匿名知情人士称日本政府提前获得了国际原子能机构福岛核污染水处置技术工作组最终评估报告草案，并提出实质性修改意见，对最终报告结论施加了不当影响。日本官员给了机构秘书处工作人员100余万欧元。请问中方对此有何评论？

毛宁表示，中方高度关注有关报道。日本政府有责任对相关报道给出令人信服的解释。国际原子能机构秘书处也应该作出回应。事实上，报道加剧了国际社会对日本核污染水排海的担忧，人们有理由质疑国际原子能机构技术工作组最终评估报告结论是否公正客观。

她说，中方在此问题上的立场是一贯的。核污染水排海关乎国际社会共同利益，不是日方一家私事。“中方敦促日方正视国际社会和国内民众关切，停止强行推动排海计划，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格的国际监督。”

毛宁表示，中方希望国际原子能机构秘书处秉持客观、专业、公正原则，充分尊重和采纳技术工作组各方专家意见，拿出一份经得起科学和历史检验的评估报告，不为日方排海方案背书。国际社会将拭目以待。

(责编：卫嘉、白宇)

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