新华社莫斯科6月28日电（记者耿鹏宇）据俄罗斯媒体援引“24小时飞行雷达”网站数据报道，俄政府一架飞机27日在美国华盛顿降落。俄外交部发言人称，这架飞机是为了接回俄外交人员。

报道说，当地时间27日9时27分，俄政府一架伊尔-96-300飞机从莫斯科伏努科沃机场起飞，经过11个多小时的飞行后抵达华盛顿杜勒斯国际机场。伊尔-96-300飞机被俄罗斯官员和克里姆林宫记者团广泛使用。

俄外交部发言人27日在社交媒体上发文说，一些媒体对俄罗斯飞机飞往美国变得兴奋紧张，但这没有什么值得轰动的。这架飞机是为了接回俄外交人员，美方下令要求他们结束3年居留期限后离开该国。这不是驱逐出境的问题，而是美方对俄在美机构工作设置限制。

美国国务院发言人马修·米勒当天早些时候宣布，美国政府允许俄方派一架飞机前往美国接回结束在美工作的俄外交官。美方希望俄方也能允许美国政府派飞机接回其驻俄外交官。

乌克兰危机升级后，美国宣布对俄罗斯关闭领空，禁止所有俄飞机进入其领空，俄方随后采取了相同的反制措施。

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