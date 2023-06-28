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纪念美军撤离 为了无法忘却的伤痛

2023年06月28日20:04 | 来源：新华社
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新华社喀布尔6月28日电 阿富汗临时政府近日宣布，将每年8月31日确定为“外国军队撤离纪念日”，以纪念美军及其盟友撤离阿富汗。

美国入侵阿富汗20年间滥杀无辜，给这个国家和人民带来无尽的灾难和伤害。美军撤离阿富汗已近两年，但美国的黑手依然攫住阿富汗，对阿实施经济制裁、冻结阿中央银行数十亿美元外汇储备……

无法忘却的伤痛

阿富汗临时政府近日在其官方网站发表声明说，内阁正式批准阿劳动与社会事务部提交的草案，把每年8月31日定为“外国军队撤离纪念日”，这一天将成为阿富汗全国公共假日。

2021年8月30日，随着最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，长达20年的阿富汗战争以美军仓促撤离告终。20年间，美国打烂了一个国家，造成17.4万人死亡，包括3万多平民，超过千万民众沦为难民。

喀布尔市民阿马努拉对记者说：“这个假日让我回想起很多美军给我们带来的伤痛。”《印度斯坦时报》在其社交媒体账号称，阿临时政府这一举动是“对拜登政府军事力量的嘲讽”。

2021年8月31日，塔利班人员进入阿富汗喀布尔机场。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

就在美军完全撤离阿富汗的前一天，美军无人机炸死喀布尔一家十口人，其中包括7名儿童——生于战乱之中的他们，最终未能见到和平来临的那一天。如今，受害者的照片悬挂在他们生前所住小院大门上方，提醒着阿富汗人不要忘记美军在这里犯下的罪行。

12岁的穆萨米尔·阿米里日前在接受记者采访时仍不时抬头望向这些照片，其中两名儿童曾是和他一起打排球、踢足球的好朋友。

“无辜的儿童和他们的家人倒在血泊中，回想起那个场面，我仍然感到害怕。” 阿米里说，“那次惨剧就像噩梦一样。”

美军让阿富汗吃尽了苦头

美国入侵阿富汗时，声称要帮助阿富汗重建，帮助阿富汗人民建立“自由社会”。可最终，美军仓皇撤离，却没有帮助阿富汗建立像样的经济以及工业体系。

美国撤离之时，即便在阿富汗首都喀布尔，基础设施也非常匮乏：没有城市公交系统，没有市政供水系统和供暖系统，电力供应不足导致每天长时间停电，大量人口居住在山上自建的土坯房中。

“美国人来之前我们没电，现在还是没电。之前穷人没房子住，现在还是没有。”喀布尔市民纳西尔·艾哈迈德·阿米里对记者说，美国人为了自身霸权扩张的利益需要来到阿富汗，让阿富汗人吃尽了苦头。

5月6日，人们在阿富汗楠格哈尔省清理遭强降雨和洪水损毁的房屋废墟。新华社发（艾马尔·查希尔摄）

当初，美国以“反恐”为名入侵阿富汗，结果却是“越反越恐”。美国按照自身需要定义恐怖组织，为实现自身地缘政治目标选择性反恐，导致阿富汗境内恐怖组织数量从20年前的个位数增加到如今的20多个。仅在喀布尔，平均两到三天就发生一次爆炸袭击或交火事件，不仅令阿富汗民众深受其害，还危害周边国家安全。

喀布尔大学教授阿布扎尔·哈帕尔瓦·扎扎伊说，“只要自身利益需要，美国可以把任何组织列入或移出恐怖组织名单”，美国的所作所为让阿富汗人民至今仍时刻笼罩在恐怖袭击的阴影下。

难以走出的困境

从阿富汗撤军后，美国继续祸害这个苦难的国家，不仅对其施加经济制裁，还将阿中央银行数十亿美元外汇储备冻结。美国的胡作非为导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，令阿富汗民众生活雪上加霜。

“过去，美国没有给阿富汗带来任何发展，如今，在阿富汗最困难时，美国竟然还发起了制裁。”阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米在接受新华社记者采访时说，美国的制裁让饱经战争、贫困之苦的阿富汗人民深陷难以走出的困境。

联合国难民署驻阿富汗代理代表高岛由美子今年初对媒体说，98%的阿富汗人生活在联合国认定的贫困线以下，一半以上人口需要紧急援助。据当地媒体报道，由于贫穷，约300万阿富汗儿童被迫辍学赚钱养家。

这是5月23日在阿富汗首都喀布尔拍摄的一处流离失所者营地内的儿童。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

在位于喀布尔的流离失所者营地中，记者遇到了12岁的纳维德。他靠在街上卖塑料口袋帮助家里维持生计。“物价上涨，面粉、大米和食用油变得更加昂贵，像我们这样的穷人根本负担不起。由于美国的制裁，我们生活在一个糟糕的环境中。”纳维德说。

尤其令国际社会愤慨的是，美国还制裁阿富汗银行业，阻碍人道主义援助资金汇入阿富汗。

红十字国际委员会行动部主任马丁·许普去年11月告诉新华社记者，美国制裁阻碍了国际社会为阿富汗提供人道主义援助，给红十字国际委员会在阿富汗的运转带来困难。（记者：邹学冕、赵家淞；剪辑：胡晨欢；编辑：刘健、陈丹、王丰丰、徐晓蕾、沈浩洋）

(责编：苏缨翔、吴成良)

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