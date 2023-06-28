新华社北京6月28日电

中华人民共和国和新西兰关于全面战略伙伴关系的联合声明

一、应中华人民共和国国务院总理李强邀请，新西兰总理克里斯·希普金斯于2023年6月25日至30日对中华人民共和国进行正式访问。

二、访问期间，习近平主席会见希普金斯总理，李强总理同希普金斯总理举行会谈，全国人大常委会委员长赵乐际同希普金斯总理会见。两国领导人就中新关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

三、双方重申1972年《关于中华人民共和国和新西兰建立外交关系的联合公报》和2014年《中华人民共和国和新西兰关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》的重要性，同意在两国建交50周年基础上，加强高层交往，深化合作，增进理解，管控分歧。双方重申根据《联合国宪章》尊重彼此主权和领土完整。新西兰重申坚持一个中国政策。

四、双方同意在近期外交、经贸、国防领域对话基础上，加强食品安全、农业、海关及贸易便利化、科技创新和执法等领域合作。

五、双方欢迎中新自贸协定升级议定书2022年生效实施，使原有协定得以扩展并更加现代化。双方将在2023年内启动服务贸易负面清单谈判。双方愿加强双边贸易，拓展电子商务、服务贸易、绿色经济等领域合作，推动建立新能源汽车对话机制。双方同意就“一带一路”倡议合作保持沟通。

六、双方欢迎边境重新开放以来恢复人员往来，同意加强两国文化、体育、教育、航空、旅游、地方和学术交流合作。

七、双方重申维护以世界贸易组织为核心、以多边规则为基础的贸易体制，维护开放包容的世界经济，维护具有韧性的全球供应链的重要性。双方致力于共同推动世界贸易组织第十三届部长级会议在争端解决机制、渔业补贴、农业等领域取得具体成果，支持世界贸易组织必要改革，以改善其所有职能。

八、双方重申坚定致力于实现《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，包括落实《奥特奥罗亚行动计划》。为此，双方将在亚太经合组织框架下加强合作，包括在可持续和包容贸易等领域合作。

九、双方强调在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下的合作。新方欢迎中方申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，注意到申请加入的经济体体现能满足该协定高标准的要求。关于《数字经济伙伴关系协定》，新方欢迎中国加入工作组正在进行的深入讨论。

十、双方强调采取具体行动应对气候变化的重要性，欢迎双方在该领域正开展的富有成效的交流，包括定期举行的部长级对话。双方指出要确保“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”成功落实。

十一、双方重申共同坚持多边主义，重申维护以联合国为核心、以国际法为基础的多边体系，以及根据《联合国宪章》通过对话协商解决国际间争端的重要性。

十二、李强总理和希普金斯总理共同见证签署以下合作文件：

（一）《中华人民共和国农业农村部与新西兰初级产业部关于提升农业合作水平的战略规划（2023－2027）》；

（二）《中华人民共和国海关总署与新西兰初级产业部关于新西兰鲜食猕猴桃输华植物检疫要求出口计划》；

（三）《中国国家林业和草原局和新西兰初级产业部关于林业合作的安排备忘录》；

（四）《中国国家市场监督管理总局和新西兰初级产业部食品安全能力建设合作项目》；

（五）《中国－新西兰科技合作五年路线图安排2023－2027》；

（六）《中国国家知识产权局与新西兰知识产权局合作安排》；

（七）《中华人民共和国教育部与新西兰教育部关于相互承认高等教育学历学位的协议》。

(责编：卫嘉、白宇)