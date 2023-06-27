新华网慕尼黑6月27日电（记者 胡尊元）当地时间26日，2023中国盐城（慕尼黑）经贸合作说明会暨零碳产业园项目合作交流会在德国巴伐利亚州首府慕尼黑举行。活动聚焦在碳达峰、碳中和背景下如何推动先进制造业发展等议题，共商经贸合作和零碳产业园建设。

活动吸引了西门子、佛吉亚、慕尼黑联邦中小企业联合会、中德科技创新中心等企业和机构超过100名代表参加。

专程驱车赶来活动现场的克罗地亚梅吉穆列省省长马蒂亚·波萨维奇说：“今年5月我带队访问盐城并受到热情接待，这次我驱车600多公里来参加说明会，体现了双方相互尊重，表达了两地合作意愿，深化了两国两地友谊。”他由衷希望与盐城的经济合作、服务交流更加紧密，携手推动高质量发展。

中国驻慕尼黑总领事馆总领事童德发在致辞中说，此次交流会既是中国与德国地方间加强务实合作的具体体现，也一定会为积极落实刚刚达成的本轮中德政府磋商成果发挥先导作用。盐城与巴伐利亚州慕尼黑市既相似相通、又优势互补，在先进制造业、绿色能源、人文科技等领域合作潜力巨大。

江苏盐城市委书记周斌在致辞中表示，盐城与德国经贸合作交流广泛，一批优质德资企业落户盐城，我们将共同推动产业创新、绿色低碳发展，建立更高层次的合作交流关系，共享盐城高质量发展新机遇，不断开创互利共赢新局面。

图为江苏盐城市委书记周斌致辞。韩宝贵 摄

西门子前CEO、巴伐利亚能源协会主席冯必乐认为，目前，中国正全面扩大对外开放，这为德国企业到中国投资提供了极好机遇。希望更多德企走向中国、投资中国，相互学习、携手合作，共同推动德中合作开创更加美好未来。

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