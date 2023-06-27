新华社纽约6月26日电 综述：国际油价小幅上涨 市场温和反应瓦格纳事件

新华社记者刘亚南

国际原油期货价格26日呈震荡走势，收盘时小幅上涨。虽然俄罗斯瓦格纳事件引发市场高度关注，但由于事件很快得以平息，未给俄罗斯石油生产和供应带来直接影响，市场对其反应温和，目前以观望为主。

当天，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.21美元，收于每桶69.37美元，涨幅为0.3%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.33美元，收于每桶74.18美元，涨幅为0.45%。

整体看，国际油价仍处于需求侧利空带来的弱势区间盘整之中。

瑞银集团26日表示，投资者已适应了乌克兰危机升级带来的风险，如果瓦格纳事件未增加俄罗斯与北约成员国直接冲突的风险并且也没有对全球大宗商品供应造成严重冲击，该事件不大可能显著改变全球市场环境。

渣打银行石油、天然气和化工业务全球负责人阿洛克·辛哈表示，如果瓦格纳事件导致俄罗斯有关地方石油供应中断，哪怕只是短期供应中断，也可能给市场带来冲击。该事件缓和后，至少就石油市场而言，全世界都会松一口气。

高盛集团高级能源经济学家达恩·斯特鲁伊文认为，瓦格纳事件可能对原油期货定价产生影响，目前市场定价或反映出俄内部问题对未来某一时间供应带来较大负面影响的可能性略有提高。

荷兰商业银行大宗商品策略师沃伦·帕特森和埃娃·曼泰26日表示，市场价格很可能开始计入更高的风险溢价，溢价有多大取决于瓦格纳事件处理情况。

瑞银集团分析师说，虽然瓦格纳事件引发的紧张局势已缓和，但对投资者依然是一个重要提醒，即地缘政治风险仍处于高位。

不过，有分析人士认为，石油出口是俄罗斯经济的主要命脉，俄国内政局变化不大可能影响其石油供应。

瑞银集团分析师表示，虽然能源市场脆弱，但俄罗斯能源供应遭受冲击进而损害其经济的可能性仍然很低。大宗商品销售收入对俄经济至关重要，维持供应符合俄国内各方利益。

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