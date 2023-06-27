新华社伦敦6月26日电 国际可持续性标准委员会(ISSB)26日首次发布两份正式文件《国际财务报告可持续披露准则第1号（IFRS S1）——可持续性相关财务信息披露一般要求》及《国际财务报告可持续披露准则第2号（IFRS S2）——气候相关披露》，并称这两份文件开启了全球资本市场可持续发展相关信息披露的新时期。

国际可持续性标准委员会于2021年在第26届联合国气候变化大会上宣布成立，致力于建设一个可持续发展相关信息披露准则的全球标准，以满足全球投资者关于气候和其他可持续发展事项的信息需求。26日，该委员会主席埃马纽埃尔·费伯在英国伦敦举行的国际财务报告准则基金会年会上正式发布了这两份文件，并指出，这些准则旨在帮助企业以稳健、可比较和可验证的方式讲述其可持续发展故事。

委员会称，准则第1号规定了经济实体如何准备和报告其与可持续发展相关的财务披露，并提供了一系列披露要求，使企业能够向投资者传达其短期、中期和长期面临的可持续发展相关风险和机遇。准则第2号则具体规定了气候相关风险和机遇的披露要求。

准则发布后，国际可持续性标准委员会表示将与多方合作支持其采用。其中，首要步骤将是创建一个过渡实施小组来支持采用这一准则的企业，并启动相关计划保证其有效实施。

根据国际可持续性标准委员会要求，经济实体应将准则要求披露的信息作为其通用目的财务报告的一部分。一些分析人士认为，这标志着可持续性相关财务信息由自愿披露为主走向强制要求披露的转变。

新发布的披露准则将于2024年1月1日开始生效。

(责编：刘洁妍)