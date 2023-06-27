新华社联合国6月26日电（记者尚绪谦）联合国特别报告员菲奥努拉·尼·伊兰26日说，关塔那摩监狱的在押人员仍然受到美国的非人道对待，美国政府应为自己的行为负责并向受害者道歉、救助、赔偿。

尼·伊兰最近完成了对美国和美军设在古巴关塔那摩湾美国海军基地的监狱的访问，这是联合国特别报告员首次获准查看关塔那摩监狱。尼·伊兰26日在纽约联合国总部向记者介绍了她此行的总结报告。报告涵盖三方面内容：“9·11”恐怖袭击受害者权利、关塔那摩监狱在押人员权利、关塔那摩监狱前关押人员权利。

尼·伊兰说，目前在押的30人继续遭受“残忍、非人道、侮辱性”对待。关塔那摩监狱存在结构性缺陷和系统性任意关押行为。她说，尽管在押人员受到明显的身心伤害，关塔那摩监狱对在押人员仍然实施近乎不间断的监视，存在强行带离牢房、过分使用戒具以及其他任意性的和不符合人权要求的做法。

尼·伊兰说，美国政府必须对其在关塔那摩监狱所有违反国际法的行为负责，向所有受害者道歉、救助、赔偿，并保证不再重复同样的错误。

美军2002年在关塔那摩设立监狱，用以关押“9·11”恐怖袭击事件后美军在全球反恐行动中抓获的嫌疑人。美国政府认为这些嫌疑人是美军在反恐行动中抓获的“非法战斗人员”，因此不享有《日内瓦公约》所规定的战俘权利。关塔那摩监狱因多次传出虐囚丑闻而备受谴责。关塔那摩监狱一度关押约780人，目前关押30人。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)