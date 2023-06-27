新华社联合国6月26日电 中国常驻联合国副代表戴兵26日在《世界人权宣言》通过75周年“面向未来世代”圆桌会上发言，就未来世代的发展与人权阐述中方看法，强调以发展促进人权。

他说，人权和发展事关会员国长远利益，应坚持以发展促进人权，加大力度推进发展权，在可持续发展基础上更好实现和保障人权，为未来世代公平享有人权提供更加坚实的物质保障。受冲突、疫情等因素影响，世界经济复苏艰难，部分发展成果倒退，2030年可持续发展议程落实滞后。在此背景下，中方提出全球发展倡议，推动实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。中方始终把人民幸福生活作为最大的人权，愿与各方共同推进落实全球发展倡议，为促进国际人权事业发展提供重要公共产品。

戴兵说，人与自然是命运共同体，为未来世代营造良好的生态环境是当今世代义不容辞的责任。中方高度重视环境权利，颁布《国家人权行动计划（2021－2025年）》，其中专设环境权利章节，围绕污染防治、环境决策公众参与、环境公益诉讼和生态环境损害赔偿等提出具体目标。中方愿同各方加强合作，积极保护未来世代的环境权利。

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