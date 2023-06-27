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共话中国经济新机遇丨专访：中国主张有力促进国际合作——访泰国前副总理披尼

2023年06月27日10:49 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷6月27日电 专访：中国主张有力促进国际合作——访泰国前副总理披尼

　　新华社记者宋宇 任芊

　　泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼日前接受新华社记者专访时表示，发展是各国核心要务，中国提出全球发展倡议，呼吁把发展置于国际议程中心位置，这有助于推动国家间合作，促进各国共同探索通往和平、幸福和繁荣的道路。

　　“着眼于发展是解决当前问题的重要手段，有助于解决地区间乃至全球性的问题。”披尼说，如果各国都能实现良性发展，民众享受幸福安康的生活，这将大大降低地区间出现分歧、对抗的可能性。

　　2022年6月，中国举办全球发展高层对话会，提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，就落实全球发展倡议宣布一系列务实举措。根据中国国际发展知识中心编写的《全球发展倡议落实进展报告》，截至目前，2022年6月发布的《全球发展高层对话会成果清单》中的32项务实举措已有一半实施完成或取得早期成果。

　　披尼表示，在当前国际环境空前复杂的背景下，中国呼吁国际社会对全球发展“再聚焦”意义重大。他说，泰国加入“全球发展倡议之友小组”，充分表明对中国携手各国走向合作发展的信心。

　　披尼说，中国经济发展取得巨大成就，并大力帮助和支持欠发达地区的发展，始终致力于推动国际社会共享和平与繁荣，除了创设“全球发展和南南合作基金”等举措，还实施了大量对外援助和合作项目，受到国际社会普遍欢迎。

　　他表示，亚太地区覆盖范围广、人口基数大，区域内存在发展不均衡和贫困问题，各国亟需加强合作、共谋发展，以助力区域内经济恢复强劲动力。

　　披尼对中国提出的以人民为中心的发展思想尤为赞赏。他表示，只有以人为本，不断提高人民生活质量，才有机会解决实质性的问题。

　　中国连续多年成为泰国第一大贸易伙伴，去年两国双边贸易额达1350亿美元。2022年，中国还是泰国外国直接投资的最大来源国。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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