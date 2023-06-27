新华社莫斯科6月26日电（记者黄河）俄罗斯总统普京在26日深夜发表的电视讲话中表示，自相残杀并导致社会分裂，最终促成俄罗斯的失败，“这是俄罗斯的敌人想要的结果”。

普京于当地时间26日22时10分发表电视讲话。他在讲话中对私营军事实体瓦格纳人员的去向做出了安排。这些人可以通过与俄罗斯国防部或其他执法机构签订合同，继续为国家服务；也可以回到家人和朋友身边。如果愿意，也可以去白俄罗斯。“我给出的承诺将得到执行。”普京说。

普京在讲话中感谢瓦格纳组织的士兵和指挥官做出了“不要走到自相残杀的地步”这一“唯一正确的决定”。他指出，叛乱的组织者背叛了国家和人民，“我们过去和现在都知道，瓦格纳集团的绝大多数战士和指挥官也是俄罗斯的爱国者，忠于自己的人民和国家”。

普京说，俄罗斯现在面临着巨大的外部威胁，公民的爱国精神和整个俄罗斯社会的团结在当今发挥了决定性作用，整个俄罗斯社会都采取了坚定、明确的立场来支持宪法秩序，“这种支持使我们能够共同克服国家面对的最困难的考验”。俄罗斯全体公民表现出的团结表明，“任何勒索、制造内部动乱的企图都注定会失败”。

在讲话最后，普京感谢白俄罗斯总统卢卡申科为缓和局势所做的努力和贡献。

瓦格纳组织23日深夜涉嫌煽动叛乱，导致俄国内局势紧张。24日，俄罗斯联邦安全局宣布，因瓦格纳组织涉嫌煽动武装叛乱，对其创始人普里戈任刑事立案。俄国家反恐委员会当天宣布，在莫斯科等地实施反恐行动。当晚，普里戈任接受卢卡申科建议，瓦格纳组织成员停止在俄境内的行进并调头返回野战营地，该组织成员及重型装备24日深夜完全离开俄南部军区总部所在区域。据俄罗斯媒体25日报道，瓦格纳组织的部队已从俄南部利佩茨克州和沃罗涅日州撤离。

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