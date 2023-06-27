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美媒：美国枪支暴力失控与其政府对外战争政策息息相关

2023年06月27日09:18 |
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中国日报网6月26日电 据美国黑星新闻网25日报道指出，美国枪支暴力已经处于失控状态，美国政府在国外鼓吹暴力，在国内倡导暴力，所有的战争，似乎都是美国的新“消遣”。让人感到奇怪的是，一个国家在他国做着如此邪恶的事情，却想知道为什么它的孩子们会向学校和同学开枪、为什么NBA冠军“球迷”会以大规模枪击事件作为“庆祝活动”。

美国“枪支暴力档案”网站的最新数据显示，截至当地时间6月25日，美国今年共发生大规模枪击事件326起，已有超过2万人因各类涉枪事件死亡。

对于暴力的宣扬已经影响到了下一代，孩子们在学校里开枪，使得同学失去宝贵生命。另一些孩子偷了汽车，疯狂的开着它们，破坏更多的财产和伤害旁人。似乎几十年来利用“恶霸讲坛”来宣扬犯罪入侵和在世界范围内的宣传战争终于有了“成效”。文中称，这说明美国是世界暴力的“领导者”。

文章作者和平之声机构（PeaceVoice）表示，曾听马丁·路德·金说过，在美越战争期间，美国是 "世界上最大的暴力传播者"，但他相信普通的美国人从根本上说是正派的，希望为他们的孩子创造一个更好的世界。一位美国陆军少校告诉记者彼得·阿内特（Peter Arnett），在本特雷战役中，平民被美军屠杀，“为了拯救这个小镇，有必要摧毁它”。五十年来，他一直惊恐地看着这位美国陆军少校的可怕理由在9.11事件后重生、复活、更新和放大。

文章指出，“杀戮一代”成为9.11事件后的美国孩子们新的、自豪的座右铭。所有的战争，所有的地方，所有的时间似乎都是美国新的消遣。对于每一个问题，炸弹就是解决方案。很少有人持反对意见。

文章写道，“犯罪行为的揭露接踵而至——但没有问责制，没有法治，一切都被允许：酷刑，任意杀害平民的行为，夜间突袭住宅，在黑牢中失踪，未经审判甚至指控的无限期拘留——美国的原则消失了，只留下一堆黑色的、死亡的残留物，上面覆盖着一个谎言的神话，说这一切都是为了和平与正义。”

长期以来，他们一直试图教导人们：价值观很重要，文化很重要，教给孩子的东西很重要。更令人困惑的是，普通正派的美国父母继续试图教导他们的孩子其他的价值观——仁慈、社区、互助、谦逊，以及其他与美政府的行为所体现的理念相反的价值观。

孩子们似乎对这些混杂的信息感到困惑：去“那边 ”杀戮和破坏是可以的，但在这里这样做是不对的；不要在学校里霸凌，尽管美国在伊拉克横行霸道。一些孩子似乎感到困惑。但随着时间的推移，越来越多的孩子似乎接受了统一的路线：暴力是答案。

但似乎孩子们并不感到困惑，相反，他们非常清楚他们的父母、牧师、校长和总统用他们的行动告诉他们：你的整个存在不断受到威胁。许多人在否认中寻求庇护。许多人在娱乐中寻求逃避。许多人否认他们有自由意志，因此没有能力寻求或促进变革。许多人只是拿起枪，并效仿他们的“领导人”，宣称有几乎无限制的持枪权利，向第一个“机会目标”开火。一些无辜者被卷入交火，但他们只是 "附带损害"。只要问问今天的总统，他就会耸耸肩，确认“附带损害”发生了。

（本文转载自中国日报网 编译：马芮 编辑：韩鹤）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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