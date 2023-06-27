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经济观察：中德、中法再互动 中欧经贸合作前景可期

2023年06月27日09:02 | 来源：中国新闻网
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中新社北京6月26日电 题：中德、中法再互动 中欧经贸合作前景可期

中新社记者 李晓喻

中国国务院总理李强已结束对德法的访问回到北京。一如此前各界所预期，此次中德、中法的高频互动为中欧密切经贸合作注入新动力。

加强绿色环保合作

绿色环保是此次中欧“一拍即合”的一大领域。在第七轮中德政府磋商中，双方一致同意建立气候变化和绿色转型对话合作机制，并签署了应对气候变化等领域多项双边合作文件。

此外，中方领导人在会见法国总统马克龙、总理博尔内以及欧洲理事会主席米歇尔时，绿色或环保领域合作也是高频词。马克龙明确表示，欢迎中国企业来法投资，拓展绿色环保、新能源等新兴领域合作。

中欧在绿色环保方面加强合作有良好基础。习近平经济思想研究中心研究二部主任肖新建称，近年来，中国积极推进绿色低碳发展，为全球应对气候变化作出积极贡献。数据显示，2022年中国贡献了全球可再生能源总容量新增部分的约48%；当年，全球三分之二的新增水电产能、45%的新增太阳能产能、一半的新增风电产能由中国提供。

中国社科院欧洲研究所副所长刘作奎表示，当前欧洲正在经历能源转型，这一转型虽前景光明，但面临的挑战不少。中国在绿色能源领域取得了长足进展，也吸引了众多欧洲能源企业来华投资兴业。“只要双方立足于彼此的需求，把务实合作开展起来，中欧关系就会有好的前景。”

分析人士指出，中国和欧洲都是全球气候治理的中流砥柱，也是全球绿色发展的引领者。双方深化绿色环保领域合作，有助于共同化解转型难题，为全球低碳转型贡献务实方案，为全球气候治理注入更多确定性。

反对“脱钩断链”

去年11月以来，欧洲主要国家领导人在反对“新冷战”“脱钩断链”上逐渐形成共识。随着中国经济反弹力度居全球前列，中国领导人此次欧洲之行在“反脱钩”上得到更多积极回应。

德国总理朔尔茨明确表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。博尔内称，欧盟坚持战略自主，不支持“脱钩断链”。米歇尔也表示，中国的发展有利于欧盟和世界，欧盟无意阻遏中国发展，反对“新冷战”和选边站队。

一系列经贸大单成为“反脱钩”的生动注脚。中国领导人此访，中德在应对气候变化、创新、先进制造、职业教育等领域签署了多项双边合作文件，中法则在航空、空间研究、核能等领域达成多项合作。

中欧之所以在反对脱钩断链上有“共同语言”，缘于保证产业链供应链稳定符合双方共同利益。

于欧洲而言，乌克兰危机后，欧洲通胀加剧，投资、消费低迷，确保对华产业链、供应链的稳定成为其减缓自身经济压力，应对地区和全球性衰退挑战的理性选项；于中国而言，欧洲是重要的贸易投资合作伙伴，良好的中欧经贸关系对中国经济稳定健康发展同样具有重要意义。

今年以来，大批具有全球影响力的欧洲企业高管已多次掀起“来华热”，表达继续在华发展意愿，足见与中国“脱钩”不切实际也不得人心。分析人士认为，随着中欧在“反脱钩”上达成更多共识，双方经贸合作有望迈向更高水平。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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