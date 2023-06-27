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首届地中海电影节在马耳他开幕

2023年06月27日08:14 | 来源：新华社
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新华社瓦莱塔6月26日电（记者陈文仙）首届地中海电影节26日在马耳他首都瓦莱塔开幕，来自塞浦路斯、法国、希腊、意大利、马耳他、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙和克罗地亚9个地中海国家的9部官方评选影片参加奖项角逐。

在当天举行的开幕式上，马耳他电影委员会主席约翰·格雷奇说，去年马耳他制作了创纪录的24部影片，今年有望继续创下新高，但电影行业需要投入更多的基础设施和人力资源才能确保持续增长。马耳他正在制定2030年电影产业战略，旨在为马耳他创建一个可持续的电影产业，为马耳他民众提供更多机会。

马耳他旅游部长克莱顿·巴尔托洛在开幕式上表示，2030年电影产业战略预计在今年年底正式发布，该产业有望成为马耳他未来几年经济发展的重要驱动力之一。马耳他将通过财政激励、基础设施投资、教育和培训，以及鼓励更多青少年投身电影行业来推动该产业发展。

电影节由马耳他电影委员会主办。在电影节期间，业内人士将围绕电影和电视制作设计、服装设计、最佳电影拍摄地选择、资金筹集等展开研讨。电影节将于30日举行颁奖典礼并闭幕。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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