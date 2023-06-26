新华社东京6月26日电（记者钟雅）第六届中国国际进口博览会日本推介会26日在东京举行，吸引200多名日本工商界及媒体界人士参加，日本企业高度关注进博会开放合作的平台作用。

会上，EN商事、NIKKOH TRADING、三照庵株式会社、东方国际商业（集团）有限公司与中国国际进口博览局现场签约。

中国国际进口博览局副局长刘福学表示，举办进博会是中国推动新时代高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。过去五年，日本企业从未缺席进博会，是进博会的重要参与方。期待更多符合中国市场需要的日本优质好物搭乘进博会快车进入中国市场，为深化中日各领域务实合作提供新动能。

日本贸易振兴机构理事河田美绪表示，通过进博会，日本贸易振兴机构及所携企业向中国展示了高质量的日本产品，为中国提供了多样化的商品体验，也为日中贸易发展做出贡献。同时，进博会在中国具有优越的媒体报道资源，将成为日本高质量商品进入中国市场的最佳平台。

诺亚建设株式会社董事长铃木仲娜表示，希望借助近年中国对医疗健康领域高度关注的绝佳窗口期，把公司新研发的虾青素通过进博会的宝贵平台，进入中国超大规模市场。她说，进博会对展品免征进口关税以及为医药保健品进入中国市场提供手续简化服务，给企业带来极大便利。

华盛国际株式会社事业统括部长平山雄一表示，进博会在国际化大都市上海举办，非常有吸引力。期待通过进博会重要平台，将日本地方名气不大但有特色的商品出口到中国。

据中国国际进口博览局介绍，第六届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，包括国家综合展、企业商业展、虹桥论坛、专业配套和人文交流等活动。

本次推介会由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）主办，中国驻日本大使馆、日本贸易振兴机构、中国银行东京分行支持。

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