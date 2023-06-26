新华社洛杉矶6月25日电 美国微软公司日前宣布，该公司研究人员在美学术期刊《物理评论B》发表有关量子计算研究进展的论文，标志着该公司完成了其量子超级计算机路线图的第一个里程碑。

微软公司在一篇公开的博客文章中说，要研发出超过传统超级计算机的量子超级计算机，需要后者使用的量子比特达到一定稳定性。微软研究团队在《物理评论B》上发表的论文显示，通过“马约拉纳零能模”等方面的研究进展，可以实现高度稳定的量子比特，其无序性足够低，可以满足相关标准。

文章说，微软关于实现量子超级计算机的路线图有6个步骤，这篇论文的发表标志着完成了其中的第一个里程碑。

文章还介绍，微软团队创建了一个名为“每秒可靠量子操作数”的新指标，它描述了计算机在一秒钟内可执行多少个可靠操作，能够用来衡量量子超级计算机的性能。据介绍，第一台量子超级计算机至少需要100万个“每秒可靠量子操作数”。

据美国媒体报道，微软先进量子技术开发负责人克里斯塔·斯沃雷表示，微软可能在10年内完成上述路线图，研发出量子超级计算机。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)