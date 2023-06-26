人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

微软称完成其量子超算路线图第一个里程碑

2023年06月26日15:53 | 来源：新华社
小字号

新华社洛杉矶6月25日电 美国微软公司日前宣布，该公司研究人员在美学术期刊《物理评论B》发表有关量子计算研究进展的论文，标志着该公司完成了其量子超级计算机路线图的第一个里程碑。

微软公司在一篇公开的博客文章中说，要研发出超过传统超级计算机的量子超级计算机，需要后者使用的量子比特达到一定稳定性。微软研究团队在《物理评论B》上发表的论文显示，通过“马约拉纳零能模”等方面的研究进展，可以实现高度稳定的量子比特，其无序性足够低，可以满足相关标准。

文章说，微软关于实现量子超级计算机的路线图有6个步骤，这篇论文的发表标志着完成了其中的第一个里程碑。

文章还介绍，微软团队创建了一个名为“每秒可靠量子操作数”的新指标，它描述了计算机在一秒钟内可执行多少个可靠操作，能够用来衡量量子超级计算机的性能。据介绍，第一台量子超级计算机至少需要100万个“每秒可靠量子操作数”。

据美国媒体报道，微软先进量子技术开发负责人克里斯塔·斯沃雷表示，微软可能在10年内完成上述路线图，研发出量子超级计算机。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部