中国国务院总理李强24日结束对德国和法国的访问后回到北京。过去一周内，他广泛接触了德法两国政界、工商界人士，强调中国发展给世界带来的是机遇而不是风险。德法领导人明确表示反对或不支持“脱钩”，反对任何形式的阵营对抗。在变乱交织的国际形势下，中欧达成“不脱钩”、促合作共识，给世界带来更多的确定性。

从去年底开始，中国和欧洲掀起新一波高层交往的高潮。德国总理朔尔茨、法国总统马克龙等欧洲多国领导人相继访华，与中国最高领导人就深化双边关系和中欧合作达成一系列重要共识。中国总理这次欧洲之行，就是要把这些共识转化为“施工图”，推进双方的务实合作。

从访问成果看，中欧合作擦出了“新火花”。在德国，中德总理共同主持第七轮中德政府磋商，共同见证了应对气候变化、创新、先进制造等一系列合作协议的签署。在法国，中法双方就落实两国元首战略共识进行深入交流，中方受邀出席由法国总统马克龙倡议发起的新全球融资契约峰会……德国《每日镜报》称，中国仍是德国和欧洲重要的合作伙伴。《欧洲时报》认为，中法扩大合作，可充当中欧关系的“稳定锚”。

当前在欧洲内部，关于如何看待对华合作有着不同声音，心态复杂纠结。这既有长期存在的意识形态因素，也有外部势力为维护霸权干扰破坏的原因。不久前，有欧盟高层提出“去风险”概念，结果一些西方媒体将它与“去中国化”划等号，给中欧合作制造了新的杂音。

这次访欧行程中，中方就这个问题在多个场合进行了阐释，释放出坚定支持经济全球化、中国经济长期向好基本面不变、中欧互利共赢前景广阔等信息。诸如“防风险和合作不是对立的，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全”“应对困难挑战，合作是唯一的出路，也是最好的办法”等表态，有效降低了欧洲政坛的 “噪音”，传递了互利共赢的“和音”，得到欧洲政要的积极回应。

比如，德国总理朔尔茨表示，德方欢迎中国实现发展繁荣，反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。法国总理博尔内赞赏中方持续传递扩大开放的积极信号，指出欧盟坚持战略自主，不支持“脱钩断链”。作为欧盟两大“火车头”，德法领导人的表态有利于凝聚欧洲对华合作的正能量，推动欧盟与中国打交道时保持独立自主、理性务实。

事实上，如果看看当前中欧经贸合作的现状，人们会更清楚这样的声音代表了欧洲正确的选择。目前，中欧互为第二大贸易伙伴。2022年，中欧贸易额达8473亿美元，同比增长2.4%；欧洲对华投资121亿美元，大幅增长70%，汽车领域继续成为投资最大热点；中国对欧投资111亿美元，增长21%，新增投资集中在新能源、汽车、机械设备等领域。可见，中欧经贸合作充满活力、潜力巨大。

这次中国总理访欧，中德、中法在深化务实合作上取得了很多成果。比如，中德同意建立气候变化和绿色转型对话合作机制，继续深化经贸、投资、汽车制造、高科技、新能源等领域合作。中法愿意加强协调，深化航空航天、核能、农食等领域合作。德法两国还表示欢迎中国企业前来投资。中欧正在以实际行动拉紧合作纽带，向“脱钩断链”的杂音说“不”。

今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。一路走来，中欧由于历史文化、发展水平、意识形态存在差异，在一些问题上看法不同很正常。但中欧没有根本利益冲突，而是有着很强的合作需求。这一点在中国总理欧洲行中充分体现。共同反对“脱钩断链”、坚持真正的多边主义，中欧将从彼此发展中更多受益。这也符合世界的利益。（国际锐评评论员）

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