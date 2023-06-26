新华社雅典6月25日电（记者于帅帅）希腊25日举行第二轮议会选举。希腊内政部25日深夜公布的对97.97%选票的统计结果显示，新民主党以40.56%的得票率赢得选举，获得300个议会席位中的158个议席。

统计结果同时显示，排名第二的激进左翼联盟获得17.83%的选票和48个席位，排名第三的泛希腊社会主义运动获得11.86%的选票和32个席位。另有5个政党的得票率超过3%，得以进入议会。

希腊总统萨克拉罗普卢将于26日授权新民主党领导人、上届政府总理米佐塔基斯组建新一届政府。

结果出炉后，米佐塔基斯对新民主党取得胜利表示欢迎，认为这次投票显示出该党获得民众强有力的授权，“要在希腊所需的改革道路上更快前进”，并承诺在第二个任期内为所有人带来更多繁荣。

希腊今年5月21日举行议会选举，由于没有政党获得超半数席位，且排名前三的政党均组阁失败，按照选举法于6月25日举行第二轮选举。第二轮选举采用“浮动比例奖励议席制”，奖励议席随得票率增加而增加，最多可获得50个奖励议席。

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