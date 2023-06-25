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中广核在法发布海外可持续发展报告

2023年06月25日20:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎6月25日电 （记者尚凯元）法国当地时间6月23日上午，中国广核集团（以下简称“中广核”）在法国巴黎召开海外可持续发展报告发布会，以中英法三语向全球披露企业落实可持续发展理念、履行社会责任和保护生态环境的整体情况。

中广核集团董事李历在致辞中表示，作为一家国际化清洁能源企业，中广核坚持以核能为基础，大力发展核、风、光等清洁能源，以实际行动把“发展清洁能源，造福人类社会”的企业愿景变为美好现实。2018年至2022年，中广核海外新能源提供绿色电力达2378亿千瓦时，相当于减少标准煤消耗7169.67万吨，减少二氧化碳排放19142.9万吨，等效种植森林53.51万公顷，为促进全球能源低碳转型和可持续发展积极贡献力量。

中广核法国阿萨克（Assac）风电场。中广核供图

中广核法国阿萨克（Assac）风电场。中广核供图

中广核坚守“共生、互生、再生”理念，致力于同步实现安全、经济、环境等各项目标。在纳米比亚湖山铀矿建设前期，中广核聘请当地植物学家，共同研究优化项目设计线路，虽然增加了建设成本，却成功保护了当地近200棵纳米比亚“国花”千岁兰这一珍稀植物在沙漠中扎根绽放。此外，中广核还积极寻求与世界自然保护联盟（IUCN）、联合国环境署世界保护监测中心（UNEPWCMC）等外部组织合作，落实生物多样性保护战略，努力构建人与自然和谐共生的美丽画卷。

中广核在纳米比亚湖山铀矿保护“国花”千岁兰。中广核供图

中广核在纳米比亚湖山铀矿保护“国花”千岁兰。中广核供图

“安全第一、质量第一、追求卓越”是中广核始终坚持的基本原则。报告显示，2022年中广核47个海外项目均保持安全稳定运行，各海外子公司均获得ISO质量管理和职业健康安全管理体系认证，多个项目运维水平处于所在地前列，持续为当地提供安全、可靠的清洁能源。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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