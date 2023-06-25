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野火肆虐　加拿大野地消防员招聘难

2023年06月25日20:04 | 来源：新华网
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新华社北京6月25日电 加拿大今年野火火情严重，但因劳动力短缺和工作艰苦，加拿大各地难以招到足够的野地消防员。

据路透社24日报道，其对加拿大全境10个省3个区开展的一项调查显示，除偏远的育空地区未回复外，其他地区共有约5500名野地消防员。加拿大汤普森河大学野火问题专家迈克·弗兰尼根说，这比实际所需少了约2500人。

6月3日，消防员在加拿大新斯科舍省谢尔本县的森林灭火。新华社发（新斯科舍省政府供图）

由于扑灭野火的工作艰辛，加拿大各地越来越难招到并留住野地消防员。野地消防员通常在偏远的荒野地带灭火，工作环境浓烟弥漫、压力极大，最长要连续两周每天工作12至14小时。随着加拿大野火季时间越来越长，这种季节性工作的工作期限也随之延长，但收入并不高。各地给野地消防员开出的时薪在30加元至74加元（约合人民币163元至402元）之间。

为招到足够的野地消防员，安大略省今年延长了招聘期限、加强推广力度并为相关培训买单。不列颠哥伦比亚省、新斯科舍省和艾伯塔省则开展多轮招聘才填补了消防员空缺。

进入今年野火季以来，加拿大经历了有记录以来最严重的野火。加拿大广播公司22日援引公共安全与应急准备部部长比尔·布莱尔的话报道，今年以来加拿大野火过火面积超过600万公顷，截至6月22日仍有416处野火燃烧。美国、澳大利亚和新西兰等国共派出1800多名消防员前往加拿大协助灭火。（袁原）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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