新华社莫斯科6月25日电 在24小时内，俄罗斯境内局势骤紧又回稳，被俄罗斯总统普京定性为“叛乱”的“瓦格纳事件”暂告段落。

俄方24日晚强调，当前局势得以稳定，不会影响俄对乌克兰特别军事行动进展，针对叛乱的反恐行动也将在近期取消。

——瓦格纳部队动向如何？

据俄罗斯媒体报道，瓦格纳组织人员及其所有重型军事装备24日深夜已完全离开俄南部军区总部所在区域。

罗斯托夫州州长瓦西里·戈卢别夫在社交媒体发文说，瓦格纳部队已经撤出顿河畔罗斯托夫并前往其野战营地。

顿河畔罗斯托夫是俄南部军区总部和对乌特别军事行动指挥中心所在地。

6月24日，在俄罗斯顿河畔罗斯托夫，瓦格纳组织车队驶过。新华社/塔斯社

——瓦格纳总部所在地情况如何？

瓦格纳组织总部位于俄第二大城市圣彼得堡。执法人员24日封锁了瓦格纳组织总部大楼。

记者看到，圣彼得堡当天局势平稳，百姓生活照旧。24日深夜，圣彼得堡如期举行庆祝中学生毕业的年度大型活动“红帆节”。冬宫广场上演大型音乐会，一艘红帆在漫天烟花的映衬下驶过涅瓦河。

6月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话。新华社/塔斯社

——谁在从中调停？

综合俄总统新闻秘书佩斯科夫、俄多家媒体和白俄罗斯总统新闻局的消息：

24日上午，俄总统普京向白俄罗斯总统卢卡申科通报俄国内局势，两国元首同意采取联合行动。卢卡申科随后与瓦格纳组织创始人普里戈任举行电话会谈，会谈最终达成共识并形成解决方案。

普里戈任接受卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议。普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。

当天相关对话接触中没有提及俄国防部人事变动这一话题。

卢卡申科24日晚再次同普京通话，通报了与普里戈任谈判结果，普京对卢卡申科所做工作表示支持和感谢。

6月24日，在俄罗斯顿河畔罗斯托夫，军用车辆编队驶过（视频截图）。新华社发（弗拉基米尔摄）

——瓦格纳组织何去何从？

按俄方表态，从最初就拒绝参加叛乱的瓦格纳人员将能与俄国防部签署合同，参加24日行动的瓦格纳人员也不会被起诉。

6月24日，在俄罗斯顿河畔罗斯托夫，当地居民站在装甲车旁（视频截图）。新华社发（弗拉基米尔摄）

——西方国家有何反应？

据美方声明，总统拜登当天同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨以及英国首相苏纳克通电话，讨论俄国内局势；国务卿布林肯同加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国外长及欧盟外交与安全政策高级代表通电话。

据法国外交部消息，法方已与七国集团及欧盟就俄罗斯形势保持沟通，同时密切关注当地动态。

——俄罗斯如何警告西方？

俄外交部网站24日发布声明警告西方国家说，任何试图利用俄国内局势来实现其“恐俄目标”的尝试都是徒劳。

（记者：黄河、赵冰、安晓萌、孟菁、白雪骐、华迪、鲁金博、邓仙来、乔本孝；报道员：康斯坦丁诺夫、谢韦林诺夫；视频：沈浩洋；海报：徐晓蕾；编辑：孙浩、陈丹、李雪笛、杜逾舸、陈玉芬）

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