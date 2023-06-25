新华网东京6月25日电（记者岳晨星）第4届全日本大学生中文演讲比赛暨第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛24日在位于东京的庆应大学举行。

当天，围绕“天下一家”的主题，来自日本各地的20名选手结合自身经历进行了命题演讲。演讲比赛结束后，9名选手还参加了“汉语桥”日本赛区决赛。参赛选手精彩的书法、京剧、舞蹈、古筝演奏等才艺赢得现场观众和评委的阵阵掌声。

6月24日，日本东京，选手在第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛中演讲。记者 岳晨星 摄

经过激烈角逐，来自神户市外国语大学的小池纱辉获得第4届全日本大学生中文演讲比赛一等奖；来自樱美林大学的大宫千寻获得第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区一等奖，将作为日本赛区代表赴中国参加“汉语桥”全球决赛。

中国驻日本大使馆公使杨宇表示，很高兴今天看到有这么多的日本年轻人踊跃学习中文，欢迎你们多去中国走一走、看一看，同中国朋友加强交流，增进理解，深化友谊，共同弘扬友好传统，投身友好事业，为开创中日关系的美好前景注入青春力量。

6月24日，日本东京，选手在第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛中展示才艺。记者 岳晨星 摄

日中友好协会副会长桥本逸男表示，今年是日中和平友好条约缔结45周年，希望两国的年轻人能够互相切磋学习、友好相处，为日中两国和两国人民，乃至世界范围内的友好作出贡献。

大宫千寻告诉记者，她上大学后才开始学习中文，9月份要去北京留学一年。她说：“我非常期待在北京的留学生活。还没有想好今后要从事哪方面的工作，但是希望毕业后能在中国工作。”

6月24日，日本东京，选手和评委及嘉宾在赛后合影留念。记者 岳晨星 摄

本次比赛由日本华人教授会议和日本孔子学院协议会共同举办。中国驻日本大使馆和教育部中外语言交流合作中心提供支持。

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