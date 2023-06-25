新华社布里奇敦6月25日电 通讯：中国医疗队总是奋斗在一线——记中国援巴巴多斯医疗队

新华社记者朱雨博 宣力祺 闫亮

作为一名外科医生，巴巴多斯伊丽莎白女王医院医疗服务主管安东尼·哈里斯曾在手术室现场观摩中国医生如何治疗患者。在他眼里，中国医疗队的每一位成员对待工作十分热情、严谨，总是奋斗在一线。

“过去几十年里，我们医院来过不少外援医护人员，但像中国医疗队这样的长期合作伙伴还是头一个。”哈里斯日前在巴首都布里奇敦对新华社记者说。

哈里斯所在的医院是当地规模最大、级别最高的公立综合医院，但受医疗设备不完善、药品耗材依赖进口等制约，部分专科领域仍有欠缺。从2016年12月起，由重庆市派出的5批中国援外医疗队连续在这家医院工作，把中国高质量医疗技术和服务带到了这个遥远的加勒比岛国。

重庆市急救医疗中心创伤科主任医师何平就曾是其中一员。他是第3批医疗队队员，任期2018年7月至2019年9月。作为援外顾问医生，何平本可以等待下级医生检查过患者，听取汇报后再开展治疗。但为了不错失危重伤员救治时机，他坚守手术室和急诊室一线，参与急诊手术96例，救治危重患者19人。

“中国医疗队帮我们缓解了专家紧缺状况，对提升医疗质量贡献巨大，”伊丽莎白女王医院医务人员沙妮·威廉姆斯说，“他们带来的专业知识和实操技能，大大增强了我们医疗队伍的实力。中国医生们带来的中医疗法和传统中药也在当地患者间愈加流行。我们想用这些疗法丰富医院的诊疗护理方案。”

伊丽莎白女王医院接收的创伤患者多为锐器伤、交通事故伤等严重创伤，但医院缺少专业创伤科团队。因此除了亲自实施手术外，何平还指导当地医生完成首次执刀手术，把减少肝脏破口、避免肠粘连性梗阻等方面新技术倾囊相授，通过规范化培训帮助提高当地创伤急救诊治水平。

授人以鱼不如授人以渔。几乎每一位援巴巴多斯的中国医务人员，都有一段向当地同事传授“绝活”的故事。

2020年底，中国援巴第5批医疗队成员、重庆医科大学附属第一医院麻醉科的刘丹博士，与8名队友一同抵达伊丽莎白女王医院。刘丹很快就开始独立负责病人麻醉，同时还收获了一大批“学生”。因刘丹带来了先进麻醉技术，当她做手术时，医院里从实习生到经验丰富的顾问医生都会站在她身后观摩。

据重庆市卫健委副主任邓莉介绍，截至目前，中国援巴医疗队共接诊临床病例3.87万例，开展手术1323台次，推广核医学、骨科等专科领域适宜新技术145项。重庆医科大学与巴巴多斯西印度大学医学院开展医学教育合作，拓展医疗援助边界。目前，中国援巴巴多斯第6批医疗队已完成组建及行前培训。

中国医疗队展示的先进医疗技术还吸引了巴巴多斯7名医生赴重庆医科大学附属第一医院学习。“通过一对一带教，他们的专业理论、临床思维、技术操作能力获得极大提升，这为他们回国后开展相应专科医疗奠定了坚实基础。”该院党委书记、副院长许平告诉记者。

哈里斯表示，两国医生在手术室和病房并肩作战的这些年里，他们既是同事也成了好朋友。他十分期待新一批中国医疗队的到来。“我希望能快点再次见到老朋友，也欢迎更多新朋友。”（参与记者：周闻韬、辛悦卫）

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