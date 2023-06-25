人民网记者 吴刚

日前，由中国国际发展知识中心编写的《全球发展倡议落实进展报告》正式发布。报告梳理了全球发展倡议提出一年多来，中国携手各方合作伙伴，推动全球发展倡议走深走实、促进实现联合国2030年可持续发展目标的举措和进展。

报告指出，一年多来，全球发展倡议的理念内涵不断丰富、落实机制不断健全、推进路径更加清晰，务实合作逐步落地。在各方共同努力下，全球发展倡议凝聚了共促发展的国际共识，为有效推动国际社会重新聚焦发展问题，对联合国2030年可持续发展议程的再承诺，加强国际发展合作，共同破解发展难题注入了新动力。

“对推动实现联合国2030年可持续发展议程具有重要参考价值”

此次《全球发展倡议落实进展报告》主要内容包括三个方面：一是全球发展倡议理念和落实的不断丰富完善；二是全球发展倡议推动落实2030年可持续发展议程的行动；三是全球发展倡议推动2030年议程再出发的政策建议。

全球发展倡议是新时代中国向国际社会提供的重要公共产品，是人类命运共同体理念在全球发展领域的重要实践。外交部副部长马朝旭表示，《全球发展倡议落实进展报告》梳理了倡议取得的积极进展，深入分析了倡议对推进落实联合国2030年可持续发展议程的重要贡献，生动讲述了中国倡议，全球行动的发展故事，为推进倡议的落实，提出了有益的政策建议。“这是关于全球发展倡议首份进展报告，对推动实现联合国2030年可持续发展议程具有重要参考价值。”

《全球发展倡议落实进展报告》围绕八大重点合作领域，以详实的数据、事例和图片介绍和展现了中国推动落实全球发展倡议、助力实现可持续发展目标的举措和进展。

“《全球发展高层对话会成果清单》中的32项务实举措已有一半实施完成或取得早期收获。全球发展倡议项目库首批50个务实合作项目清单中，10余个项目已实施完毕，剩余项目取得阶段性进展或正在积极推进；全球发展倡议项目库务实合作项目总数超过100个，近40个发展中国家正从中受益。”国务院发展研究中心副主任张来明表示，全球发展倡议提出一年多来，得到国际社会日益广泛的支持和参与，在国际社会共同努力下不断取得实实在在的成果。

“全球发展倡议为我们应对挑战提供了新的选项”

全球发展倡议反映了世界人民对和平发展、公平正义、合作共赢的心声，得到了国际社会的广泛的积极响应。一年多来，在中方和国际社会共同努力下，全球发展倡议落地生根，重点领域合作有序推进，全球发展倡议项目库不断充实，全面推进的态势良好。截至目前，已有100多个国家和国际组织支持全球发展倡议，近70个国家加入了在联合国平台成立的“全球发展倡议之友小组”。

“作为‘全球发展倡议之友小组’成员，我们相信，通过搭建包容透明的平台，分享发展有关的经验，全球发展倡议可以极大地推动可持续发展目标的实现。”埃及驻华大使哈奈菲认为，全球发展倡议与联合国2030年可持续发展目标相吻合，其中包括消除贫困和饥饿，改善教育等内容。“我们愿意与国际社会一道合作，共同确保全球发展红利为大家公平地享有，特别是确保发展中国家的利益。”

“全球发展倡议蕴含了中国摆脱绝对贫困、建成小康社会的宝贵经验，呼应了各国人民追求美好生活的愿望。中国在实现自身发展的同时，通过全球发展倡议积极将这些经验分享给了其他国家。”斯里兰卡驻华大使科霍纳表示，“推动全球发展倡议项目库中项目落地实施将进一步促进全球共同发展，这也是全球发展倡议的主要目标之一。中方提出的全球发展倡议为我们应对挑战提供了新的选项。今年是联合国2030年可持续发展议程评估年，全球发展倡议的走深走实将有利于推动联合国2030可持续发展目标的实现。”

中国国际发展知识中心副主任周太东表示，全球发展倡议是中国政府提出的面向全世界开放的重要公共产品和合作平台，倡议秉持开放、透明、包容原则，广泛吸收各方意见建议，围绕加快落实联合国2030年可持续发展议程与时俱进。“在报告中，我们也呼吁国际社会未来要继续坚持凝聚发展优先的共识，加强同各方立场协调，不断巩固国际社会重视发展，共谋合作的势头；要积极推动资源的调动和配置，汇聚促进发展的最大合力；要深化务实合作，为各国特别是发展中国家发展带来实实在在的实惠；要坚持以知识促发展，加强发展知识经验分享交流。”

“确保人类和平与繁荣的最现实方案”

全球发展倡议符合时代潮流，符合发展中国家的需求，也符合人民对美好生活的向往。一年多来，全球发展倡议直面人类发展的现实困境，呼吁构建新时代全球发展伙伴关系，为解决全球性问题、实现可持续发展目标提供了可行路径和强劲动力。

“全球发展倡议旨在重振实现可持续发展目标的全球行动，对于促进全球平等和可持续发展具有重要而积极的作用，联合国充分支持也愿意和中国在这一方面加强合作。”联合国秘书长古特雷斯表示：“全球发展倡议将为应对共同挑战，加速实现包容、可持续未来作出重要贡献。为了今世后代的福祉和人类赖以生存的地球，我们要携起手来，推动可持续发展目标重回正轨。”

圭亚那前总统拉莫塔认为，全球发展倡议植根于这样一种信念——全球性问题不能通过竞争或冲突来解决，而是可以通过合作与和平共处来解决。“全球发展倡议理应得到所有进步和民主力量的支持，它是目前确保人类和平与繁荣的最现实方案。”

全球发展倡议是中国为破解全球治理赤字、解决全球性挑战贡献中国智慧的例证，是对人类命运共同体理念的生动诠释。中方将继续和各方一道推进全球发展倡议走深走实，推动如期实现联合国2030年可持续发展目标。

在泰国副总理兼外长敦看来，全球发展倡议旨在建立发展的全球共同体，也为加速实现联合国可持续发展议程提供了绝佳机会。“泰方愿与中国一道，通过多边合作机制，维护地区和平稳定，促进广大发展中国家交流合作，探寻适合自身的可持续发展之路。”

联合国开发计划署署长施泰纳指出：“各国亟需加强合作和理解，通过妥善机制将全人类再次团结起来。中国提出的‘全球发展倡议’就是促进各国团结合作，共同实现联合国2030 年可持续发展议程的最好代表。”

(责编：崔越、杨牧)