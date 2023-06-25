新华社肯尼亚蒙巴萨6月23日电（记者李卓群 周楚昀）肯尼亚鳀鱼对华出口首发仪式23日在肯尼亚夸莱郡希莫尼镇举行。首批空运往中国的27箱干制鳀鱼将参加本月底在长沙开幕的第三届中非经贸博览会。

肯尼亚矿业、蓝色经济和海洋事务部部长萨利姆·姆武里亚在首发仪式上说：“今天是一个历史性时刻，我们将对中国出口首批鳀鱼。”他说，长期以来，肯尼亚和中国一直保持着友好关系，在不同经济领域和发展项目上合作良好，未来蓝色经济将为肯中合作开辟新领域。

肯尼亚国家渔业局局长丹尼尔·蒙加伊说，欢迎更多中国公司到肯尼亚投资运营，这将有助于延长当地水产品价值链，创造更多经济附加值。

中国驻肯尼亚大使馆公参张益俊在贺信中说，肯尼亚鳀鱼出口中国，是两国自签订关于肯尼亚输华野生水产品的检验检疫和兽医卫生要求议定书以来，肯野生水产品输华方面取得的最新突破。这将增加当地渔民收入，促进肯尼亚蓝色经济发展。

促成此次出口的企业劲仔食品集团股份有限公司于2018年在肯尼亚投资建厂，主营鲜鱼初加工。依托肯尼亚良好的海域环境和丰富的鳀鱼资源，公司组织当地渔民捕捞并集中采购，再加工成小鱼干出口到中国。

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