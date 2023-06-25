新华社阿比让6月24日电（记者郑扬子）中国海军第43批护航编队22日抵达科特迪瓦经济首都阿比让，开始对科特迪瓦为期4天的友好访问。

6月22日，在科特迪瓦阿比让，科方当地武术社团在欢迎仪式上进行武术表演。中国海军第43批护航编队22日抵达科特迪瓦经济首都阿比让，开始对科特迪瓦为期4天的友好访问。新华社发（唐思宇摄）

抵达当天时值端午节。上午8时30分，悬挂着中科两国国旗的编队舰艇驶入阿比让港区。中国驻科特迪瓦大使吴杰及使领馆工作人员、当地中资机构人员、华侨华人代表，科特迪瓦海军副参谋长及部分官兵代表等200余人在阿比让港码头迎接。人们挥舞五星红旗，高举横幅，热烈欢迎编队到来。

编队指挥员赵朗在欢迎仪式上发表讲话说，中科建交40年来，关系始终健康稳定发展。中方将继续同科方深化军事领域交流、加强海上安全合作，共同维护地区和平与稳定。

6月22日，中国海军第43批护航编队抵达科特迪瓦阿比让港区。新华社发（吴亢慈摄）

科方当地武术社团在欢迎仪式上进行了武术、醒狮表演。仪式结束后，中科两国官员及欢迎人员分批次登舰参观。

在科特迪瓦访问期间，我编队指挥员拜会了科特迪瓦军队副总参谋长朱斯坦少将、海军参谋长塞勒斯坦少将、阿比让港司令科菲大校，并对当地学校进行了捐赠慰问。编队官兵赴科特迪瓦海军基地、造船厂、作战指挥中心及近岸巡逻舰参观，参加了科特迪瓦海军组织的欢迎招待会。编队三亚舰将组织舰艇开放活动，南宁舰将组织甲板招待会。

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