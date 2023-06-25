新华社首尔6月24日电（记者陆睿 周思雨）韩国市民团体“阻止日本放射性污染水排海全国行动”24日在首尔市政府附近举行今年5月以来第三次大规模集会，反对日本将福岛核污染水排海，敦促日本政府在陆地建设更多保管核污染水的设施。

当日约有数千人参与集会。人们高举“保护太平洋”“向国际海洋法法庭起诉日本”“陆地保管（核污染水）”等标语，要求日本政府采取在陆地上保管福岛核污染水的替代方案，呼吁韩国政府和民众尽全力阻止日本政府和东京电力公司不负责任的核污染水排海行动。

“阻止日本放射性污染水排海全国行动”代表在发言中指出，韩国国内外对核污染水安全的质疑声音越来越多。日本核污染水排海一旦开始将持续至少30年，而作为处理核污染水的关键设备“多核素处理系统”的缺陷已暴露出来。此外，向海洋排放核污染水将对生态产生负面影响的各种证据层出不穷，令人忧心。

参加集会的首尔市民权珉庆接受记者采访时说，明明有在陆地上保管核污染水的方法，但日本政府却为了节省费用选择排海，这是破坏海洋生态的犯罪行为。“日本政府应该认真倾听全世界人民的呼声，撤回排海决定！”

日本政府2021年4月13日决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

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