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印尼雅万高铁联调联试时速达到350公里

2023年06月23日11:30 | 来源：新华网
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新华社雅加达6月22日电（记者余谦梁 汪奥娜）印度尼西亚雅万高铁联调联试综合检测列车22日的运行时速首次达到350公里，标志着雅万高铁已达到设计速度标准，实现了联调联试阶段性任务目标。

雅万高铁自5月22日正式开始联调联试以来，中国铁路国际有限公司牵头中国铁路北京局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司共同开展了逐级提速测试，综合检测列车从时速180公里逐步提升至设计时速350公里，雅万高铁轨道、供电、接触网、通信、信号、预警监测等系统功能、性能及各系统指标经充分验证已达到设计要求，为后续开展运行试验和开通运营提供了有力支撑。

根据联调联试大纲要求，雅万高铁综合检测列车的最高检测速度需达到线路设计时速的110%，即385公里。

为做好雅万高铁开通运营准备，从今年2月底开始，中印尼双方紧密合作，由中方对雅万高铁动车组司机、动车组机械师、运行控制中心调度人员等高铁运营岗位的印尼籍学员进行专业培训，为雅万高铁高质量开通提供了人才和技术支持。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142.3公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

(责编：于洋、刘慧)

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