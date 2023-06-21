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第十一届中德经济技术合作论坛在德国柏林举行

2023年06月21日19:12 | 来源：新华网
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新华社柏林6月21日电（记者朱晟 黄燕）当地时间6月20日，第十一届中德经济技术合作论坛于德国柏林举行。论坛由国家发展改革委与德国经济和气候保护部共同举办，国家发展改革委主任郑栅洁出席闭幕式并致辞，国家发展改革委副主任丛亮在开幕式上致辞。

本次论坛以“携手绿色发展”为主题，吸引了中德双方200多名代表参会。6月20日上午，论坛举办了工业绿色转型、能源转型两个分论坛，来自中德企业、智库机构、地方政府的代表发表主题演讲并进行交流讨论。在下午召开的主论坛上，中德双方企业代表重点围绕经济绿色转型、可再生能源发展等议题开展深入研讨。

中德经济技术合作论坛自1995年由两国领导人发起成立以来，已成功举办十一届，成为中德经济技术领域重要的双边机制与合作平台，在促进两国政策交流、项目对接、产业合作等方面发挥重要作用。下一步，中德双方将持续做大汽车、机械、航空、化工等传统领域合作，深度挖掘智能制造、数字产业、生物制造、新能源技术、服务贸易等新兴领域合作潜力，共同推进两国经济技术务实合作迈上新台阶。

(责编：于洋、刘慧)

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