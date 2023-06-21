新华社日本福岛6月21日电 通讯：将核污染水排海是对地球上所有生物的犯罪——日本民众集会反对核污染水排海

新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

“山河再也回不到从前，辐射不会轻易消失。但比起生命与爱，这个国家却把赚钱放在了首位！”20日正午，日本福岛县田村市的大河源多津子等近百名民众来到福岛县县厅门前，表达强烈反对政府把核污染水排放入海的立场。她拿着喇叭对着正在午休的福岛县县厅的工作人员大声讲起她自创的人偶剧中的一句台词，揭露日本政府急于将核污染水排海的内幕。

12日，日本东京电力公司开始试运行福岛核污染水排海设备。26日，试运行将结束，日本政府主导的核污染水排海似乎已进入倒计时。

来自福岛当地及日本各地的强烈反对核污染水排海的民众20日聚集在福岛，通过游行、集会和请愿的“福岛行动”，向福岛县政府表达坚决反对福岛核污染水排海的立场。

本次活动策划者之一、市民团体“别再污染大海”共同代表织田千代对记者说：“政府天天说试运行马上就要结束，让大家觉得排海已经是既定事实，想让我们放弃。但是往海里排放核污染水本身就是错误的，现在还有存放污水罐的地方，没有到非排不可的地步。”

“这些存放核污染水的储水罐，只要想存放，还可以存放很久。但是政府和东电却选择了最省钱的处理方式——排污入海。”抗议活动上，从福岛县郡山赶来参加集会的增子英一也在演讲中强烈反对日本政府将核污染水排放入海。

针对政府把稀释了的核污染水叫做“处理水”，来自新潟的樱井气愤地表示：“政府把核污染水叫做‘处理水’来迷惑大众，这是一种欺诈。”增子解释说，对核污染水进行稀释处理，排放的核污染物的总量却是不变的，这是连小学生都明白的事！“而且核污染水里不光有放射性元素氚，还有去除不掉的铯、锶等57种放射性物质。”

“坚决反对核污染水排海！”“核污染水无论稀释多少倍还是污水！”“反对排海、守护孩子、守护未来”……福岛县县厅前，民众不顾正午刺眼的阳光，高高举起大大的标语表达强烈反对核污染水排海的心声。

在准备递交给福岛县政府的请愿书上，日本民众写下了更多诉求与担忧：“在没对核污染水中全部的放射性核物质进行定量测定的情况下，就将其排放入海，将导致大量放射性物质经由福岛近海扩散到整个太平洋，进而污染全球海洋环境……”

烈日下，大河源的演讲还在继续：“不能向大海排放核污染水。这是犯罪，是对地球上所有生物的犯罪！”

(责编：刘叶婷、徐祥丽)