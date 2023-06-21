人民网北京6月21日电 （记者杨倩） 近日，俄罗斯莫斯科市旅游委员会在北京举办路演活动。来自莫斯科的30家旅行社、酒店、交通运输和珠宝制造公司代表与中国旅游行业公司代表现场商谈合作意向。莫斯科市政府和市长办公室第一副主任、莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·科兹洛夫出席活动并致辞。他表示，莫斯科已做好准备，以高质量服务水平迎接中国游客。

莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·科兹洛夫接受中俄记者采访。人民网记者 杨倩摄

科兹洛夫介绍，目前莫斯科市内大部分公共设施和景点都有中文标识，旅行社非常注重提高导游的中文服务水平。全市支持银联卡支付。俄方希望团体免签政策尽早恢复，电子签证服务能在7月如期启动。科兹洛夫补充道，“今年12月俄罗斯政府计划推出游客卡，境外游客可以网上申请虚拟银行卡，在俄罗斯全境使用。”

此外，莫斯科旅行社为中国游客准备了丰富多样的旅游产品套餐，比如家庭旅游，也提供个性化定制服务。旅游门户网站“探索莫斯科”（Discover Moscow）也有中文版，用户可在其中找到有关莫斯科美食、美景等有用信息。

莫斯科市旅游委员会在北京举办路演活动。人民网记者 杨倩摄

科兹洛夫指出，2019年到访莫斯科的中国游客超过87万人次，是莫斯科最大的境外客源国。今年一季度，到访莫斯科的中国游客达到2.5万人次，同比增长了5倍。科兹洛夫说：“莫斯科的历史、自然环境、城市地标独具特色，友好的莫斯科人欢迎中国朋友亲身感受俄罗斯之都的魅力。”

北京市文化和旅游局局副局长刘作奎出席当日活动并致辞。他指出，北京与莫斯科作为两国的首都和友好城市，开展旅游合作有独特的优势。2019年北京接待俄罗斯游客近10万人次，俄罗斯正成为北京最具发展潜力的新兴市场。“我相信，北京和莫斯科双向旅游规模的扩大，必将有力带动中俄两国的旅游合作，为增进中俄人文交流，促进各自经济发展做出贡献。”他说。

中俄旅游行业代表在北京路演活动现场面对面沟通。人民网记者 杨倩摄

据悉，这是我国实行新冠“乙类乙管”后莫斯科市旅游委员会组织的第一次中国行。科兹洛夫介绍，此前莫斯科商务代表团先后在上海、广州举办了路演活动，30家俄方企业与200多家中方企业进行了面对面沟通。他希望，此次活动能促进莫斯科市旅游业以更高质量的服务水平迎接中国游客。

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