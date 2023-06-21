新华社德国斯图加特6月21日电 综述：德国商界期待增进对华合作

新华社记者单玮怡 胡尊元

德国商界人士20日出席在德国斯图加特举办的第15届德国“太仓日”活动时表示，中国市场将持续成为德企发展的重要机遇，看好中国营商环境和持续扩大开放，期待深化双边投资贸易合作关系。

今年正值太仓开展对德合作30周年，本届德国“太仓日”活动吸引来自博世、保时捷、通快等德企和机构超过150名代表参与。活动现场举办中德合作图片展，与会嘉宾就“中德合作-当下与未来”“隐形冠军-传统、创新、成功保障”等进行主题讨论，交流探讨进一步提升合作层次和质量。

中国驻法兰克福总领馆经商参赞朱伟革表示，地方合作一直是中德关系的重要组成部分，期待更多德企赴太仓投资兴业，使“德企之乡”根深叶茂。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼在致辞中表示，德国“太仓日”活动搭建德中交流沟通桥梁，太仓是德中企业合作的典范，体现两国企业以相互尊重和务实合作推动贸易畅通、民心相通，促进双边关系良性发展。

巴登符腾堡中德经济协会近期对百余家德国企业对华合作情况展开调查。约80%的受访德企表示，中国未来仍将是德国企业极为重要的采购和销售市场；近一半受访企业希望与中国伙伴加深合作。调查报告指出，德企期待德国政府持续努力促进对华贸易关系。

德国钢铁企业威尔斯集团销售及采购总经理马蒂亚斯·吉尔泽告诉记者，中国经济增长的强大动力是吸引德国企业扎根中国的重要原因，中国扩大开放和良好营商环境令企业持续受益。随着威尔斯集团本地化生产逐步深入，他对企业在华长期发展抱有信心。

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