新华社巴黎6月21日电 专访：法中携手合作实现互利共赢——访法国国际问题专家吉格

新华社记者唐霁

新全球融资契约峰会将于6月22日至23日在法国巴黎举行。峰会开幕前夕，法国国际问题专家布鲁诺·吉格在接受新华社记者书面采访时表示，期待法中利用这次峰会契机在应对气候变化等全球性挑战上深入合作，两国携手合作一定能实现互利共赢。

吉格说，由法国总统马克龙倡议的新全球融资契约峰会为探讨消除贫困、应对气候变化、保护生物多样性及构建全球金融体系构架等重大国际问题提供机遇。

他认为，中国经济实力强大，对全球经济增长作出了积极贡献。“建立一个更加公平、团结和稳定的国际经济发展新模式是一个紧迫问题，我认为中国将在这方面发挥重要作用。”

吉格期待通过此次峰会，法中两国在诸多全球重大问题上进一步加强合作。他认为，法中在应对气候变化、工业发展和卫生健康等问题上有着长期合作经验，而今在进一步加强政治互信的背景下，两国应在这些成果基础上“提速”合作。“法中携手合作，一定能实现互利共赢。”

吉格指出，马克龙今年4月成功访华后，法中在双边务实合作方面取得一系列重要成果，尤其是在航空和核能领域的合作卓有成效。他表示，法国外长科隆纳近期强调，法中两国元首已明确方向，双方应共同努力推动两国关系取得更大发展。

吉格认为，法中两国应继续深化经贸关系，建立更高效的供应链，加强互利合作。他指出，在今年4月发表的中法联合声明中，两国承诺改善企业在对方国家的市场准入，改善营商环境，确保尊重两国所有企业的知识产权。“例如，在数字经济领域，法方承诺在两国包括国家安全在内的法律法规基础上，继续以公平、非歧视方式处理中国企业的授权许可申请。这一举措是非常积极的。”

面向未来，吉格对两国在应对气候变化和能源转型领域的合作充满期待。他认为，中国未来两年将继续担任《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国，将在支持能源转型的多边政策中发挥主导作用。“众所周知，法中两国已经宣布了各自的碳中和目标。目标的趋同预示着将有更多的双边和多边合作，而且中国在这些领域的影响力越来越大。”

吉格指出，1964年，法国成为第一个同中国正式建交的西方大国，这是当代法中关系划时代的开始。他认为，法中两国合作的基础是相互尊重、相互信任，视对方为真正的合作伙伴。今天，必须继续并丰富这种合作关系，并为其注入新的动力。

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