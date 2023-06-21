6月14日，炎夏的北京，我的老朋友、塔吉克斯坦前驻华大使阿利莫夫先生专程来京，出席第十六届中华图书特殊贡献奖颁奖典礼。颁奖仪式上，阿利莫夫大使身穿他最喜欢的浅蓝色西装，含笑接过金色的奖杯。面对这激动人心的一刻，我与他交往的往事一幕幕浮现眼前。

倘让我用文字为阿利莫夫大使勾勒一张肖像的话，我会这样概括：外交家、国务活动家、历史学家、思想者、诗人和作家。

那么，他的故事是如何开始？他的激情、灵感和思想又源自哪里呢？

千百年来，古老的丝绸之路贯穿“中亚山国”塔吉克斯坦，促进了沿线不同国家和地区各宗教、部族和文明的对话交流。作为一名优秀的塔吉克知识分子，命运注定让他成为联结中塔两国人民精神世界的桥梁，成为促进丝路文明对话的使者。

1994至1998年，我作为人民日报记者常驻中亚，有幸采访过许多塔吉克斯坦政要，到过苦盏、杜尚别、库里亚布和霍罗格等地采访。塔吉克人热情、真诚、质朴和乐观的性情给我留下了美好记忆。我从此爱上了塔吉克人民和她的土地。回到北京，我结识了阿利莫夫大使和他的夫人扎米拉。我的塔吉克情缘得以延续。

阿利莫夫大使不止一次提及，自1993年他作为外长第一次访问华开始，便与中国结下了不解之缘。2005至2018年，他出任塔驻中国大使和上海合作组织秘书长，这13年的经历让他更加了解中国，也彻底爱上中国、中国人民和中华文化。期间，他几乎走遍全中国，目睹中国人民的生活一天天好起来；直接参与和推动塔2030年前国家发展战略与“一带一路”建设对接落地，见证古老丝路再次焕发新的活力。

熟知中国和中亚灿烂历史文化，言必称孔子、老子、鲁达基、丝绸之路；擅长与记者交朋友，就中塔双边关系、欧亚地区和全球重大热点问题即时发声。这或许是阿利莫夫成就“小国大外交家”传奇的根本，让他成为深受媒体同行喜欢的外国驻华大使之一。中国著名少数民族语言学家胡振华教授曾评价说：阿利莫夫大使既能说，又会写，更有行动力。

中国有句成语：梅花香自苦寒来。阿利莫夫大使挤出了点滴时间，完成了驻华大使的许多“第一”：第一个在中国主流媒体网站人民网开设个人专栏；第一个在2008北京奥运会前夕出版中俄文双语童话《沙尔沙尔北京历险记》 ；第一个在香港著名大报《文汇报》开辟文学专栏；在香港和莫斯科出版个人诗歌散文集《我所珍爱的那一切》；在中国出版了10余本介绍中塔关系和上合组织等的学术专著等等。

当然，每个人眼中都有一幅属于自己的阿利莫夫肖像。

在我的眼中，他永远是中国人民的好朋友，是我的良师益友。因为我们彼此都视友谊为无价之宝，将友谊看得比帕米尔山还高，比长江还长。（尹树广）

(责编：燕勐、杨牧)