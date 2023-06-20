新华社北京6月20日电（记者成欣、袁帅）外交部发言人毛宁20日表示，在各方共同努力下，全球发展倡议合作呈现重点突出、全面推进的良好态势，有效凝聚国际发展共识，动员发展合作行动，取得多项早期收获。

当日例行记者会上，有记者问：去年6月24日，习近平主席主持召开了全球发展高层对话会，提出中方落实全球发展倡议的32项务实合作举措，得到国际社会积极支持和响应。对话会召开一周年之际，6月20日中国国际发展知识中心发布了一份《全球发展倡议落实进展报告》。发言人能否介绍相关情况?

毛宁说，2021年9月，习近平主席提出全球发展倡议，国际社会积极支持、热烈响应。去年6月，习近平主席主持全球发展高层对话会，为落实全球发展倡议指明了方向，推动倡议取得一系列丰硕成果。

毛宁说：“一年多来，在各方共同努力下，倡议合作路径更加明确，合作机制日臻完善，八大重点领域合作有序推进，项目库不断充实，发展资源逐步汇集，呈现重点突出、全面推进的良好态势，有效凝聚国际发展共识，动员发展合作行动，取得多项早期收获。”

毛宁说，高层对话会召开一周年之际，由中国国际发展知识中心撰写的《全球发展倡议落实进展报告》发布会在北京举行。这是关于全球发展倡议的首份进展报告，意义特殊。

“许多国家驻华使节和国际机构驻华代表参加了发布会。”毛宁说，各方高度评价倡议在凝聚国际发展共识、加快落实联合国2030年可持续发展议程方面的积极重要作用，对倡议推进进展表示满意，认为倡议务实合作有效增进发展中国家特别是“全球发展倡议之友小组”国家人民福祉，愿继续同中方一道，加快推动倡议落实，助力所有可持续发展目标如期实现。

“中国倡议，全球行动。中方欢迎各方加大对全球发展倡议的关注和支持，期待各方为倡议推进出主意、出项目、出资金、出举措。”毛宁说，中方愿同国际社会共同努力，推动倡议务实合作行稳致远，为加速落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献，不让任何一国、任何一人掉队。

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