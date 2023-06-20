人民网北京6月20日电 （记者苑基荣）2023年6月19日，国家国际发展合作署署长罗照辉会见德国经济合作与发展部长舒尔策，为两国总理共同主持的第七轮中德政府磋商作准备。

中德两部门于2021年签署合作备忘录以来，积极开展国际发展领域合作，开创了双方合作新模式，充实了双边关系新内涵。当前，国际环境复杂演变，发展议程偏移，联合国2030年可持续发展目标落实受挫。双方同意，凝聚全球发展共识，推进国际发展合作，定期举办中德可持续发展论坛，积极开展在减贫、应对气候变化、农业等领域三方合作。

会见后，罗照辉署长和舒尔策部长签署了两部门关于加强国际发展合作的三年行动计划。双方决定通过这个三年行动计划，在联合国2030年可持续发展议程框架下，在重点领域采取共同行动，推动双方合作取得实实在在的成果。

行动计划重点包括6个方面：

一、双方愿建立年度正司局级交流对话机制，就国际发展合作的政策方针、经验和知识进行交流。

二、双方愿每两年一次联合主办中德可持续发展论坛。今年中德可持续发展论坛计划于2023年秋季举行。

三、双方愿努力落实与尼日利亚联邦共和国的农业（水稻）三方合作项目，并且在项目框架下积极促成联合考察。进一步探讨在技术与职业教育、培训领域，开展三方合作的可能性。

四、双方愿积极探索设计和开展人力资源开发方面的联合培训课程（能力建设），内容包括可再生能源、绿色经济、促进性别平等、职业教育等方面。

五、双方愿就合作项目有选择地开展联合实地考察与评估。

六、双方都愿就共同感兴趣的发展合作话题（例如：国际发展合作立法体系、合作项目的监督与评估、促贸援助、债转发展），依托自身专业知识和相关资源，给予相关学术合作适当支持。

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