新华网布达佩斯6月20日电（记者陈浩）“你好中国！”2023长江主题旅游海外推广季专场活动近日在匈牙利首都布达佩斯举行。来自匈牙利、英国、克罗地亚、斯洛伐克、奥地利的旅游业者出席了活动，了解长江沿岸中国历史文化名城的文化旅游资源，并体验中国茶文化。

6月16日，“你好中国！”2023长江主题旅游海外推广季专场活动在匈牙利布达佩斯举行。（中国驻布达佩斯旅游办事处供图）

本次活动是“茶和天下 雅集”暨中国茶文化主题展的旅游专场，由中国文化和旅游部、中国驻匈牙利大使馆联合主办，中国对外文化交流协会、中国驻布达佩斯旅游办事处、布达佩斯中国文化中心、中国茶叶博物馆承办。

中国驻布达佩斯旅游办事处主任李绘新在致辞中表示，旅游是人们认识世界、增长见识、颐养身心的一种生活方式。中国传统文化独具特色，民族习俗丰富多彩，自然风景优美。希望未来有更多匈牙利和中东欧朋友到中国体验与旅游。

作为一名中国茶文化爱好者，匈牙利国家旅游局全球总监塞格纳·茹饶表示，中国传统制茶技艺及其相关习俗入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录是理所当然的。高质量的专业领域合作和信任，将进一步加强两国之间的旅游和文化关系。

中国驻布达佩斯旅游办事处工作人员向来宾介绍包括“饱览长江壮阔之美”“寻访世界文化遗产”在内的长江八大文化旅游品牌，以及长江流域主要省市追溯历史、畅游自然或体验传统文化的好去处。活动现场播放的视频《超乎想象的中国》向旅游业者展示了中国的壮美山河与文化诗韵。

参加活动的豪伊杜·奥蒂洛说，非常高兴收到邀请，今天推介的长江沿线旅游资源与目的地，很多是我们之前不了解的，感觉很有收获。这样的目的地推介会非常必要。作为旅游业者，我们非常迫切想要了解疫情后的中国旅游市场。

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