新华社莫斯科6月19日电（记者赵冰）俄罗斯武装力量辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫19日表示，美国在全球多地开展生物军事项目为其获得潜在生物武器介质提供了可能性。

据俄国防部网站消息，基里洛夫当天在关于美国生物军事活动的新闻发布会上说，美国沃尔特·里德陆军研究所拥有4个境外分支机构，每个分支机构都配备了高级别生物隔离分离实验室以及用于采集样本和运输毒株的地区分支网络。此外，美国海军医学研究中心在境外也设有分支机构网络。“这种在世界各地广泛部署生物实验室的做法使美国军方能够获得具有流行病学意义的病原体变体，这些病原体是生物武器的潜在介质，包括马尔堡出血热、埃博拉、疟疾、裂谷热等。”

基里洛夫强调，美国将生物实验室转移到包括乌克兰在内的第三国的原因之一是美国生物实验室发生事故的风险“高得令人无法接受”。这也是美国生物实验室所在地流行病情况恶化、出现当地不常见疾病和疾病携带者的原因。

据基里洛夫介绍，调查显示，“2015年至2020年间，仅在北卡罗来纳大学实验室进行的危险病原体基因工程研究就发生过微生物气溶胶传播、生物材料泄漏、实验室动物咬伤等28起实验室事故”。2015年10月至11月，至少5名实验室工作人员在两起事故中暴露于被改造过的可能引发急性呼吸道综合征的冠状病毒气溶胶中。2020年4月，一名工作人员被感染了新型冠状病毒病原体嵌合毒株的实验室动物咬伤。

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